Tennis
Quanti punti può guadagnare Sinner su Alcaraz a Madrid turno per turno: il distacco minimo e massimo
L’assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz a Madrid potrebbe far scappare via Jannik Sinner nel ranking ATP: l’azzurro non scarterà punti, dato che l’anno rientrò a Roma, e potrebbe incamerarne fino a 1000 nel corso del torneo in altura sulla terra battuta spagnola.
Nell’ultimo aggiornamento del ranking ATP, rilasciata ieri, infatti, l’azzurro aveva 390 punti di margine sull’iberico, che a sua volta non scarterà punti, dato che lo scorso anno saltò il torneo iberico essendosi nuovamente infortunato a Barcellona.
Nella peggiore delle ipotesi, ovvero con sconfitta all’esordio, l’azzurro finirebbe il torneo di Madrid con 400 punti di vantaggio sullo spagnolo (10 per la partecipazione), mentre nel migliore dei casi, ovvero con il successo finale, il divario sarebbe di 1390 punti (1000 per la vittoria del torneo).
PUNTI IN PALIO TURNO PER TURNO
Sconfitta al secondo turno: 10 punti.
Terzo turno: 50 punti
Quarto turno: 100 punti
Quarti di finale: 200 punti
Semifinali: 400 punti
Finale: 650 punti
Vittoria del torneo: 1000 punti
DISTCCO MINIMO SINNER-ALCARAZ
400 punti: 13360-12960
DISTACCO MASSIMO SINNER-ALCARAZ
1390 punti: 14350-12960