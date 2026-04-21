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Quanti punti può guadagnare Sinner su Alcaraz a Madrid turno per turno: il distacco minimo e massimo

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6 secondi fa

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Jannik Sinner
Jannik Sinner / IPA Sport

L’assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz a Madrid potrebbe far scappare via Jannik Sinner nel ranking ATP: l’azzurro non scarterà punti, dato che l’anno rientrò a Roma, e potrebbe incamerarne fino a 1000 nel corso del torneo in altura sulla terra battuta spagnola.

Nell’ultimo aggiornamento del ranking ATP, rilasciata ieri, infatti, l’azzurro aveva 390 punti di margine sull’iberico, che a sua volta non scarterà punti, dato che lo scorso anno saltò il torneo iberico essendosi nuovamente infortunato a Barcellona.

Nella peggiore delle ipotesi, ovvero con sconfitta all’esordio, l’azzurro finirebbe il torneo di Madrid con 400 punti di vantaggio sullo spagnolo (10 per la partecipazione), mentre nel migliore dei casi, ovvero con il successo finale, il divario sarebbe di 1390 punti (1000 per la vittoria del torneo).

PUNTI IN PALIO TURNO PER TURNO

Sconfitta al secondo turno: 10 punti.

Terzo turno: 50 punti

Quarto turno: 100 punti

Quarti di finale: 200 punti

Semifinali: 400 punti

Finale: 650 punti

Vittoria del torneo: 1000 punti

DISTCCO MINIMO SINNER-ALCARAZ

400 punti: 13360-12960

DISTACCO MASSIMO SINNER-ALCARAZ

1390 punti: 14350-12960

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