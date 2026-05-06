Alexander Zverev torna sulla finale di Madrid: “Sinner è sopra tutti di due categorie, è stato impeccabile”

Alexander Zverev sarà tra i giocatori da seguire negli Internazionali d’Italia. Due volte vincitore a Roma, il tedesco è reduce dalla pesantissima sconfitta nell’atto conclusivo del Masters1000 di Madrid inflittagli per mano di Jannik Sinner. Una partita durata 57′ in cui l’altoatesino ha dominato dall’inizio alla fine, concludendo sullo score di 6-1 6-2.

Un match che ha fatto storcere il naso per diverse ragioni: da un lato la ripetitività dei successi di Jannik, che a detta di qualcuno non sono una buona notizia per il tennis; dall’altro la prestazione negativa di Zverev, che non ha espresso il proprio miglior tennis al cospetto dell’azzurro.

Sascha è tornato su quanto accaduto nella sfida alla Caja Magica e ha voluto porre l’accento sulle qualità del tennista che l’ha sconfitto: “Sto perdendo contro un solo giocatore, ma tutti stanno perdendo contro di lui. Al momento è di un livello, forse due sopra tutti gli altri, e sta giocando in maniera fantastica“, ha dichiarato nell’intervista di presentazione al Foro Italico.

“Merito a lui, anche se sono rimasto un po’ deluso da come ho giocato nella finale di Madrid. Avrei voluto giocare un po’ meglio e dargli più fastidio. E’ stato però impeccabile“, ha concluso Zverev.