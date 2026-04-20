Sorteggio ATP Madrid 2026: i possibili avversari di Jannik Sinner turno per turno. Chi evitare tra le non teste di serie

Con il rilascio del ranking ATP di oggi, lunedì 20 aprile, in pratica sono state ufficializzate anche le 32 teste di serie, al netto di forfait dell’ultimo minuto, del tabellone principale di singolare maschile di Madrid: nella cerimonia del sorteggio, prevista quest’oggi, Jannik Sinner sarà il numero 1 del seeding.

IL REGOLAMENTO

Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.

Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. Si passerà poi alle teste di serie dalla 9 alla 12, che potranno incrociare agli ottavi proprio le teste di serie dalla 5 alla 8, ed ai numeri tra il 13 ed il 16 del seeding, che avranno gli ipotetici ottavi contro i migliori quattro.

Si andrà avanti con i tennisti tra il numero 17 ed il numero 24, che dovrebbero incrociare, sulla carta, al terzo turno le teste di serie tra la 9 e la 16, ed infine gli atleti tra il 25 ed il 32, che al terzo turno andranno a sfidare le prime otto teste di serie del tabellone.

GLI SCENARI PER JANNIK SINNER

Jannik Sinner, numero 1, potrà incontrare uno tra Felix Auger-Aliassime (3) e Ben Shelton (4) soltanto in semifinale, mentre potrà ritrovare Alexander Zverev (2) soltanto in finale. Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero Alex de Minaur, Lorenzo Musetti, Daniil Medvedev ed Alexander Bublik.

Agli ottavi Sinner potrà incontrare, invece, una delle alle teste di serie dalla 13 alla 16, mentre l’azzurro, rientrando tra le prime 8 teste di serie, ai sedicesimi (terzo turno) affronterà potenzialmente gli atleti tra il 25 ed il 32 del seeding, infine non incontrerà teste di serie nel secondo turno, dove saranno da evitare, tra gli altri, Jaume Munar, Tomas Machac, Rafael Jodar ed Alejandro Tabilo.

CHI POTREBBE INCONTRARE JANNIK SINNER NEI VARI TURNI

Primo turno

Bye

Secondo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie, tra i quali Jaume Munar, Tomas Machac, Rafael Jodar ed Alejandro Tabilo.

Terzo turno

Una testa di serie tra la 25 e la 32, ovvero Tomas Martin Etcheverry, Corentin Moutet, Joao Fonseca, Brandon Nakashima, Tallon Griekspoor, Ugo Humbert, Denis Shapovalov e Gabriel Diallo.

Quarto turno

Una testa di serie tra la 13 e la 16, ovvero Karen Khachanov, Valentin Vacherot, Tommy Paul e Francisco Cerundolo.

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Alex de Minaur, Lorenzo Musetti, Daniil Medvedev ed Alexander Bublik.

Semifinali

Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Felix Auger-Aliassime e Ben Shelton.

Finale

La testa di serie numero 2, ovvero Alexander Zverev.

TESTE DI SERIE

1 Jannik Sinner

2 Alexander Zverev

3 Felix Auger-Aliassime

4 Ben Shelton

5 Alex de Minaur

6 Lorenzo Musetti

7 Daniil Medvedev

8 Alexander Bublik

9 Andrey Rublev

10 Flavio Cobolli

11 Jiri Lehecka

12 Casper Ruud

13 Karen Khachanov

14 Valentin Vacherot

15 Tommy Paul

16 Francisco Cerundolo

17 Learner Tien

18 Luciano Darderi

19 Cameron Norrie

20 Alejandro Davidovich Fokina

21 Arthur Fils

22 Arthur Rinderknech

23 Jakub Mensik

24 Jack Draper

25 Tomas Martin Etcheverry

26 Corentin Moutet

27 Joao Fonseca

28 Brandon Nakashima

29 Tallon Griekspoor

30 Ugo Humbert

31 Denis Shapovalov

32 Gabriel Diallo