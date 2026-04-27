Calcio femminile, le migliori italiane della 19ª giornata di Serie A. Giulia Dragoni sugli scudi

Andiamo ad analizzare le migliori giocatrici italiane che si sono distinte nella 19ª giornata del campionato di calcio femminile di Serie A. Nomi che già sono entrati in rotta di collisione col gruppo gestito da Andrea Soncin e altri che potrebbero rappresentare delle alternative valide nel processo di crescita e “svecchiamento” della rosa della compagine tricolore.

MIGLIORI ITALIANE DELLA 19ª GIORNATA DI SERIE A CALCIO FEMMINILE

Giulia Dragoni (Roma) – La giovane centrocampista è stata l’assoluta protagonista del turno, siglando il gol decisivo nello scontro diretto contro la Juventus Women che ha lanciato la Roma verso lo Scudetto. Ricama il gioco e realizza.

Nadine Nischler (Como) – Conferma il suo straordinario momento realizzativo segnando la rete del Como nel pareggio 1-1 contro il Parma. Centrocampista offensiva che sa innescare le proprie compagne, ma all’occorrenza anche gonfiare la rete.

Manuela Giugliano (Roma) – Non ha scritto il proprio nome nel tabellino delle marcatrici, ma la sua gestione del gioco è stata fondamentale per la vittoria giallorossa contro la Juve. Tempi della manovra dettati con personalità e precisione.

Camilla Forcinella (Genoa) – Sebbene il Genoa sia uscito sconfitto dalla sfida contro l’Inter, la giocatrice si è confermata uno dei portieri italiani più affidabili della giornata con parate determinanti, riducendo il passivo della compagine nerazzurra.

Benedetta Orsi (Sassuolo) – Pilastro della difesa neroverde nel netto 0-3 esterno contro la Lazio, contribuendo a mantenere la porta inviolata in una trasferta insidiosa.