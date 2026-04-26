Calcio
Calcio femminile: la Fiorentina frena con la Ternana nel posticipo di Serie A
Non ingrana la Fiorentina. La squadra toscana non è andata oltre il 2-2 sul campo della Ternana in occasione del posticipo valido per la diciannovesima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Partita comunque in rimonta quelle delle ospite, brave a pareggiare i conti nonostante un inizio arrembante da parte della avversarie.
Partenza super infatti per le umbre, capaci di trovare il doppio vantaggio nel primo tempo sfruttando le reti di Pirone con un calcio di rigore trasformato dopo cinque minuti di orologio e, successivamente, com il timbro di Regazzoli, siglato al 12′.
Incassato il colpo, la viola torna in partita allo scadere della frazione, accorciando le distanze con Cherubini su assist di Bredgaard, abile poi a servire il passaggio per Filangeri, autrice della rete del 2-2 che ripristina gli equilibri iniziali. Le rossoverdi tengono botta fino al triplice fischio, raccogliendo così un punto fondamentali per la lotta alla salvezza.
In virtù di quanto successo, la Fiorentina si è portata al settimo posto della classifica con 27 punti, lontana dalle posizioni che contano. Di seguito la classifica aggiornata.
SERIE A CALCIO FEMMINILE 2025-2026: CLASSIFICA AGGIORNATA AL 26 APRILE
|ROMA
|46
|14
|4
|1
|37
|19
|+18
|2.
|Inter
|40
|19
|12
|4
|3
|45
|20
|+25
|3.
|Juventus
|32
|19
|9
|5
|5
|24
|13
|+11
|4.
|Napoli
|30
|19
|8
|6
|5
|27
|21
|+6
|5.
|Milan
|29
|19
|8
|5
|6
|28
|23
|+5
|6.
|Lazio
|27
|19
|8
|3
|8
|25
|27
|-2
|7.
|Fiorentina
|26
|18
|7
|5
|6
|25
|25
|0
|7.
|Como
|26
|19
|7
|5
|7
|21
|21
|0
|9.
|Parma
|16
|19
|2
|10
|7
|13
|22
|-9
|9.
|Sassuolo
|16
|19
|4
|4
|11
|16
|30
|-14
|11.
|Ternana
|13
|18
|3
|4
|11
|16
|34
|-18
|12.
|Genoa
|9
|19
|2
|3
|14
|16
|38
|-22