A che ora Psg-Arsenal su TV8, Finale Champions League: programma differita in chiaro

Domani, sabato 30 maggio, alle ore 18.00, si disputerà la finale della Champions League 2025-2026 di calcio, che vedrà affrontarsi alla Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria, i francesi del Paris Saint-Germain e gli inglesi dell’Arsenal, nel match che sarà diretto dall’arbitro tedesco Daniel Siebert.

Nella fase finale ad eliminazione diretta i transalpini del PSG hanno superato il Monaco ai play-off, il Chelsea agli ottavi, il Liverpool ai quarti ed il Bayern Monaco in semifinale, mentre gli inglesi dell’Arsenal hanno battuto il Bayer Leverkusen agli ottavi, lo Sporting Lisbona ai quarti e l’Atletico Madrid in semifinale.

Il match tra PSG ed Arsenal, valido per la finale della Champions League 2025-2026 di calcio, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, ed in diretta streaming su Sky Go, NOW, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita. Differita alle ore 21.00 in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE CALCIO 2025-2026

Sabato 30 maggio

18.00 Finale: PSG-Arsenal – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, differita tv ore 21.00 su TV8 HD

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO 2025-2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, differita ore 21.00 su TV8 HD.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, differita ore 21.00 su tv8.it.

Diretta live testuale: OA Sport.