Quando Psg-Arsenal su TV8, Finale Champions League: orario, programma, streaming

Sarà la Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria, il teatro dell’ultimo atto della Champions League 2025-2026 di calcio: oggi, sabato 30 maggio, alle ore 18.00, a contendersi il massimo trofeo continentale per squadre di club saranno i francesi del Paris Saint-Germain e gli inglesi dell’Arsenal.

La sfida sarà visibile soltanto in abbonamento: il provvedimento dell’AGCOM, infatti, impone la trasmissione in chiaro di semifinali e finali di Champions League ed Europa League con squadre italiane. Non sussiste, dunque, in questo caso, l’obbligo di trasmettere in diretta in chiaro il match tra PSG ed Arsenal.

Il match tra PSG ed Arsenal, valido per la finale della Champions League 2025-2026 di calcio, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, ed in diretta streaming su Sky Go, NOW. Differita alle ore 21.00 in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE CALCIO 2025-2026

Sabato 30 maggio

18.00 Finale: PSG-Arsenal – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, differita tv ore 21.00 su TV8 HD

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO 2025-2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, differita ore 21.00 su TV8 HD.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, differita ore 21.00 su tv8.it.