Calcio, il Napoli cade in casa con la Lazio e consegna di fatto lo scudetto all’Inter

Vanno ufficialmente in archivio i tre anticipi del sabato valevoli per il trentatreesimo turno (il quattordicesimo del girone di ritorno) della Serie A 2025-2026 di calcio maschile, dopo le due partite inaugurali andate in scena venerdì. Domani si disputeranno altri quattro incontri, mentre il programma si chiuderà lunedì sera con il posticipo Lecce-Fiorentina.

Andiamo in ordine cronologico e cominciamo dalla sfida delle ore 15.00, in cui il Parma di Carlos Cuesta ha espugnato il Bluenergy Stadium (o Stadio Friuli) regolando l’Udinese per 1-0 grazie al gol nella ripresa di Elphege. Gli emiliani fanno così un passo avanti ormai decisivo per la salvezza, avendo raggiunto il +12 (seppur con una gara in meno da giocare rispetto a terzultima e quartultima) sulla zona retrocessione.

Nel tardo pomeriggio si è materializzata poi la sorpresa più clamorosa del giorno, rappresentata dal colpaccio esterno della Lazio contro il Napoli di Antonio Conte. I biancocelesti, guidati in panchina dal grande ex partenopeo Maurizio Sarri, hanno fatto saltare il banco imponendosi per 2-0 al Maradona con le reti di Cancellieri e Basic nonostante il rigore sbagliato da Zaccagni. Con questo risultato i campioni d’Italia in carica sprofondano a -12 dall’Inter capolista quando mancano cinque giornate alla fine e rischiano di venire agganciati al secondo posto dal Milan (in caso di vittoria a Verona domani).

Pareggio che scontenta un po’ tutti infine quello dell’Olimpico tra Roma e Atalanta, con i gol nel primo tempo di Krstovic al 12′ e di Hermoso al 45′ rivelatisi a posteriori decisivi per lo score finale. I giallorossi appaiano il Como in quinta posizione, ma rischiano di scivolare a -5 dalla zona Champions se la Juventus dovesse vincere in casa con il Bologna, mentre la Dea è sempre settima a -4 da un possibile piazzamento Europa League.