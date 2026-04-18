Calcio femminile, resta un ultimo incastro all’Italia per la qualificazione diretta ai Mondiali. Altrimenti sarà spettro playoff…

L’Italia ha pareggiato con la Danimarca nelle qualificazioni ai Mondiali 2027 di calcio femminile: le azzurre non hanno sfruttato un paio di occasioni per sbloccare il risultato sul campo di Copenhagen e si sono così dovute accontentare dello 0-0 nella tana della capolista del raggruppamento. Le azzurre speravano di imporsi in trasferta per operare l’aggancio, ma la difesa delle padrone di casa ha retto il colpo e così le ragazze del CT Soncin hanno portato a casa un punto, dopo il secco 6-0 rifilato alla Serbia.

L’Italia si trova ora al terzo posto nella classifica del gruppo 1 di League A con 5 punti (vittoria con la Serbia, 1-1 e 0-0 con la Danimarca, 0-1 contro la Svezia), alle spalle della Danimarca (8 punti) e della Svezia (7, oggi ha regolato la Serbia con un sudatissimo 1-0 grazie a un gol maturato nella ripresa). Il regolamento prevede che solo la prima classificata si qualifichi direttamente ai Mondiali, mentre le altre formazioni dovranno passare dai playoff.

Cosa deve fare l’Italia per meritarsi il primato e staccare il pass per la rassegna iridata? Solo un incrocio di risultati appare credibile: la Svezia batte la Danimarca a domicilio e poi le azzurre sconfiggono le scandinave in trasferta, oltre ovviamente a regolare nuovamente la Serbia di fronte al proprio pubblico. In questo caso, la nostra Nazionale aggancerebbe la Danimarca (ipotizzando un loro successo contro la Serbia), ma potrebbe essere davanti grazie alla differenza reti (+5 contro +3).

Scenari che prevedono la vittoria della Danimarca o un pareggio nel derby scandinavo comprometterebbero i sogni delle azzurre, perché in quel caso bisognerebbe sperare in una sconfitta o in un pareggio delle danesi contro la Serbia, la compagine meno quotata del raggruppamento (anche se ha pareggiato con la Svezia all’andata e oggi ha messo a dura prova le gialloblù). Se l’Italia non riuscirà a meritarsi il primo posto, allora dovrà passare dai playoff per andare ai Mondiali.

Come funzioneranno? Le seconde e le terze classificate dei quattro gironi della Lega A (quella in cui militano le azzurre) affronteranno, in un confronto da andata-ritorno definito in base a sorteggio, un avversario tra le prime classificate e le due migliori seconde della Lega C (ad esempio Bosnia Erzegovina, Croazia, Kosovo, Ungheria, Grecia, Romania). Le quarte classificate della Lega A e le prime classificate dei gironi di Lega B affronteranno le seconde e le terze dei gironi di Lega B, sempre in sfide di andata-ritorno.

Le sedici squadre vincitrici del primo turno accederanno alla seconda fase dei playoff dove il sorteggio determinerà otto accoppiamenti, con sfide sempre in andata-ritorno. In quel caso l’Italia affronterebbe una squadra che ha avuto la meglio nelle sfide che hanno coinvolto le peggiori della Lega A e le formazioni di Lega B. Bisognerebbe stare attenti sulla carta a formazioni come Svizzera, Belgio, Portogallo: in caso di questi incroci la missione non sarebbe semplicissima. In entrambi i turni di playoff si avrebbe il vantaggio del ritorno in casa. Attenzione: soltanto sette delle otto vincenti del secondo turno dei playoff andranno ai Mondiali, mentre la peggiore dovrà passare dai playoff intercontinentali…

CLASSIFICA GRUPPO 1 LEAGUE A QUALIFICAZIONI MONDIALI

1. Danimarca 8 punti (+3 differenza reti)

2. Svezia 7 punti (+1 differenza reti)

3. Italia 5 punti (+5 differenza reti)

4. Serbia 1 punto (-9 differenza reti)

PROSSIME PARTITE

Italia-Serbia

Danimarca-Svezia

Svezia-Italia

Serbia-Danimarca