Tabellone doppio misto Roland Garros 2026: Errani/Vavassori di scena da campioni in carica

Svelato anche il tabellone di doppio misto al Roland Garros 2026. A difendere il titolo ci sono Sara Errani e Andrea Vavassori, che lo scorso anno hanno portato a casa due Slam su quattro (uno su format normale, questo, e l’altro con un format sul quale i dubbi restano più delle certezze, gli US Open).

Per i due italiani, gli unici a essere iscritti nel misto in questa fattispecie, esordio contro l’australiana Ellen Perez, figura nota nel femminile sia per la forza in doppio che per la simpatia che lascia trasparire dai propri canali social, e il portoghese Francisco Cabral. Potenziale un secondo turno con l’americano Christian Harrison e l’ungherese Fanny Stollar, che se la vedono con i francesi Elsa Jacquemot e Moise Kouamé (il classe 2009 sul quale in Francia si punta parecchio).

Lo slot di quarti di finale è piuttosto complesso da definire perché può davvero arrivarci chiunque, ma soprattutto c’è un primo turno non da poco Hunter/Nys-Danilina/Tracy. E, per quanto riguarda la semifinale, è possibile che chi esca vincente dal confronto Siegemund/Roger-Vasselin-Schuurs/Cash possa avere una strada libera almeno fino a Krawczyk/Skupski.

Il torneo di misto, va ricordato, si gioca con le regole del doppio come codificate nei circuiti ATP/WTA. In sostanza, si giocano due set con no ad (o killer point, o deciding point, che dir si voglia) sul 40 pari. In caso di parità nei set, si gioca il match tie-break a 10 punti al posto del terzo. Nel misto tale sistema è adottato ormai dal 2007.

TABELLONE DOPPIO MISTO ROLAND GARROS 2026

Errani (ITA)/Vavassori (ITA) [1]-Perez (AUS)/Cabral (POR)

Jacquemot (FRA)/Kouamé (FRA) [WC]-Stollar (HUN)/C. Harrison (USA)

Eikeri (NOR)/Miedler (AUT)-Rakotomanga Rajaonah (FRA)/Reymond (FRA) [WC]

Hunter (AUS)/Nys (MON)-Danilina (KAZ)/Tracy (USA) [7]

Krawczyk (USA)/Skupski (GBR) [4]-Tan (FRA)/Jacq (FRA) [WC]

Panova/Bhambri (IND)-L. Kichenok (UKR)/Pel (NED)

Cascino (FRA)/Sanchez (FRA) [WC]-Mladenovic (FRA)/Guinard (FRA) [WC]

Siegemund (GER)/Roger-Vasselin (FRA)-Schuurs (NED)/Cash (GBR) [5]

Mihalikova (SVK)/Krawietz (GER) [8]-Bucsa (ESP)/Matos (BRA)

Hsieh (TPE)/Wallner (GER)-Klepac (SLO)/Glasspool (GBR) [PR]

Dabrowski (CAN)/King (USA)-Zvonareva/Olivetti (FRA)

Guo (CHN)/Reboul (FRA)-Zhang (CHN)/Puetz (GER) [3]

Nicholls (GBR)/Patten (GBR) [6]-Melichar-Martinez (USA)/Arribagé (FRA)

Muhammad (USA)/Mektic (CRO)-Hesse (FRA)/Doumbia (FRA) [WC]

Burel (FRA)/Gaston (FRA) [WC]-Jeanjean (FRA)/Blancaneaux (FRA) [WC]

Routliffe (NZL)/Goransson (SWE)-Stefani (BRA)/Arevalo (ESA) [2]