Berrettini-Fonseca, ATP Montecarlo 2016: orario, tv, programma, streaming

Matteo Berrettini affronterà Joao Fonseca agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo: dopo un primo turno durato soltanto quattro game contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut e dopo aver firmato la grande impresa contro il russo Daniil Medvedev (numero 10 del mondo travolto con un doppio 6-0), il tennista italiano tornerà in scena sulla terra rossa del Principato per incrociare il talentuoso brasiliano, che è riuscito a spuntarla al terzo set contro il francese Arthur Rinderknech.

L’appuntamento è per giovedì 9 aprile alle ore 11.00, sarà l’incontro che aprirà il programma di giornata sul Court des Princes. Il 29enne romano, numero 90 del ranking ATP, incrocerà il 19enne sudamericano, numero 40 del mondo. L’unico precedente parla in favore dell’azzurro (che sta giocando con una wild card): nel 2024 si impose per 6-1, 7-6(5) durante il round robin della Coppa Davis. In palio la qualificazione ai quarti di finale, da disputare contro il vincente del confronto tra il tedesco Alexander Zverev e il belga Zizou Bergs.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Fonseca, match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 206): il canale dettagliato verrà definito in mattinata. Garantita la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; prevista la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-FONSECA, ATP MONTECARLO

Giovedì 9 aprile

Ore 11.00 Matteo Berrettini vs Joao Fonseca

PROGRAMMA BERRETTINI-FONSECA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 206), per gli abbonati. Il canale dettagliato verrà definito in mattinata.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.