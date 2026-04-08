Matteo Berrettini avrà due partite in un giorno a Montecarlo: situazione non ideale. E il doppio impegno a Roma…

Matteo Berrettini sarà atteso da un impegnativo giovedì 9 aprile: alle ore 11.00 scenderà in campo sul Court des Princes per affrontare il brasiliano Joao Fonseca negli ottavi di finale del torneo di singolare e successivamente (terzo match a partire dalle ore 11.00 sul Court EA de Massy, dopo un riposo ragionevole) affiancherà Andrea Vavassori negli ottavi del torneo di doppio contro la coppia composta dal finlandese Heliovaara e dal britannico Patten.

Due partite in un giorno non sono mai l’ideale, soprattutto considerando i diversi problemi fisici che hanno spesso attanagliato il romano nelle ultime stagioni: visti i precedenti, sarebbe importante limitare i minuti i tempi e provare a risparmiarsi il più possibile per farsi strada sulla terra rossa del Principato. Il match di singolare contro il giovane talentuoso sudamericano potrebbe anche tramutarsi in una maratona potrebbe sensibilmente condizionare l’incontro di doppio del pomeriggio.

Cimentarsi nei due tornei in contemporanea non è un’abitudine per Matteo Berrettini, visto che l’ultimo precedente risale agli Internazionali d’Italia 2025: sabato 10 maggio regolò il britannico Jacob Fearnley all’esordio in singolare, domenica 11 maggio perse insieme al fratello Jacopo contro il tandem composto da Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, lunedì 12 maggio si dovette ritirare nel corso del secondo set contro il norvegese Casper Ruud sul punteggio di 5-7, 0-2 a causa di un infortunio alla muscolatura addominale.

Dopo quel problema fisico rimase fermo fino a Wimbledon, saltando il resto della stagione sulla terra rossa e rimettendosi in gioco soltanto per lo Slam sull’erba, di cui fu finalista nel 2021: perse al primo turno in cinque set contro Kamil Majchrzak il 30 giugno e tornò in scena soltanto il 18 settembre ad Hangzhou.