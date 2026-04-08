Joao Fonseca carico per Berrettini: “Dieci brasiliani fanno molto rumore… Non ha perso game, ma…”

Matteo Berrettini affronterà Joao Fonseca agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo: dopo aver travolto il russo Daniil Medvedev (numero 10 del mondo) con un sonoro 6-0, 6-0, il tennista italiano tornerà in campo alle ore 11.00 di giovedì 9 aprile per fronteggiare il giovane talento brasiliano, reduce dal successo al terzo set contro il francese Arthur Rinderknech. Si preannuncia un confronto decisamente complicato per l’azzurro, che ha comunque tutte le carte per avere la meglio contro un avversario già sconfitto nell’unico precedente, disputato nel round robin di Coppa Davis.

Su quel match è intervenuto anche lo stesso Joao Fonseca: “Se non sbaglio, era la mia prima partita di Coppa Davis. Credo che le condizioni fossero diverse, ovviamente: indoor su cemento, mentre la terra battuta è molto diversa. Penso anche, se non sbaglio, che questa settimana lui non abbia ancora perso nemmeno un game. Sarà sicuramente una partita dura. Sappiamo che Matteo è capace di battere chiunque: ha un grande servizio, un grande dritto, gioca bene sulla terra. Sarà una partita difficile. Però mi sento fiducioso, sto bene questa settimana. Penso che le condizioni siano buone per me. Come ho detto, sarà una bella partita, quindi andiamo a giocarcela“.

Tanti italiani sono presenti a Montecarlo, ma Fonseca non si fa demoralizzare: “Direi che ci sono brasiliani ovunque… e i brasiliani fanno rumore! Anche solo dieci brasiliani possono fare tantissimo tifo. È rumoroso, è divertente. Oggi c’era una grande atmosfera: pubblico francese contro pubblico brasiliano, ed è stata davvero una bella energia. Il supporto dei tifosi è davvero importante. Per me è molto positivo, mi aiuta sia nei momenti difficili sia quando le cose vanno bene, perché ti aiuta a restare concentrato”.

“Per esempio – prosegue – oggi nel terzo set è stato difficile, e il pubblico mi ha aiutato a restare positivo, a rimanere nella partita. Sono molto felice che in Brasile il tennis stia crescendo sempre di più e che i tifosi brasiliani seguano questo sport sempre di più. Penso che sarà simile a oggi. Ci sono molti italiani, ma vedo anche bandiere brasiliane, maglie brasiliane e persone che fanno il tifo. Quindi credo che l’atmosfera sarà — come ho detto — molto bella, proprio come oggi“.