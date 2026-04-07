Chi affronta Matteo Berrettini al secondo turno di Montecarlo? Un top-10 all’orizzonte, una finale con l’Italia tra i precedenti

Matteo Berrettini ha esordito con una vittoria al Masters 1000 di Montecarlo: nel primo set del match contro Roberto Bautista Agut si è issato sul 4-0 strappando il servizio all’avversario in ben due occasioni, poi lo spagnolo si è ritirato e così il tennista italiano può proseguire la propria avventura sulla terra rossa del Principato, dove aveva già debuttato nel lunedì di Pasquetta in doppio insieme ad Andrea Vavassori (coppia inedita per l’occasione).

Il finalista di Wimbledon 2021 se la dovrà vedere contro il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 7 del seeding che ha goduto di un bye ed era ammesso di diritto al secondo turno. Il 29enne, numero 90 del ranking ATP, ha perso i tre precedenti disputati contro il 30enne, numero 10 del ranking ATP: nel 2018 al primo turno del Masters 1000 di Indian Wells per 6-7(6), 7-5, 6-4; nel 2021 nella finale di ATP Cup per 6-4, 6-2; nel 2022 nel round robin della ATP Cup per 6-3, 6-7(5), 6-4.

I tre scontri diretti sono sempre andati in scena sul cemento outdoor, dunque si tratterà di una prima volta sul mattone tritato, superficie non così congeniale ai due contendenti. Matteo Berrettini cercherà di confezionare una prestazione degna di nota per risalire la china e ritornare agli ottavi di finale di un torneo di questa caratura, dove se la dovrebbe vedere contro il vincente del confronto tra il francese Arthur Rinderknech e il brasiliano Joao Fonseca.