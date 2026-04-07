Matteo Berrettini aggressivo verso Medvedev: “Mi sento carico, la mia palla è sempre pesante”

Matteo Berrettini si è qualificato al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo: ha avuto la meglio nei primi quattro game contro Roberto Bautista Agut, poi lo spagnolo si è ritirato e così

Matteo Berrettini ha analizzato la propria prova in conferenza stampa: “Sono entrato molto convinto, molto deciso, sapendo bene cosa fare. Già ieri avevo avuto buone sensazioni, ho sentito bene la palla e questo mi ha dato fiducia. Conosco bene Roberto, sapevo cosa aspettarmi, ma un conto è saperlo e un conto è riuscire a metterlo in pratica. Dispiace sempre quando un avversario deve ritirarsi, soprattutto così presto. Mi è capitato tante volte e so che non è una situazione bella. Sicuramente si rimetterà e ci saranno altre battaglie”.

Il romano si è proiettato verso l’incrocio con Medvedev: “Mi aspetto una partita diversa da quelle che ho giocato finora, è anche tanto tempo che non lo affronto. È un giocatore che preferisce superfici più veloci, ma ha dimostrato di poter vincere anche sulla terra, come a Roma. Viene da una finale a Indian Wells, sta giocando a un livello altissimo. Sarà una partita molto dura, però ho tanta voglia di giocarla. Mi sento carico, mi sento bene e spero possa essere la prima vittoria contro di lui”.

Un passaggio anche sulla qualità dei suoi colpi: “Anche quando mi sono fermato per gli infortuni, la qualità della mia palla non è mai scesa. Me lo dicevano anche l’anno scorso: la tua palla è sempre pesante, sempre efficace. Da quel punto di vista non ho mai avuto dubbi. È la fiducia che ti permette poi di rendere il colpo più profondo, più incisivo. E poi fisicamente mi sento bene: mi muovo bene, mi sento leggero, pimpante. È un mix di fattori che spero possa portare risultati”.