Basket: Scafati completa la rimonta ed è promossa in Serie A

Si è conclusa la regular season della Serie A2 2025-2026. E, dopo una rimonta al limite dell’impossibile, a guadagnare la promozione diretta in Serie A, senza passare dai playoff, è la Givova Scafati di Frank Vitucci. Anzi, dalla 10a giornata di Vitucci, perché prima di lui c’erano stati Alessandro Crotti e Alberto Mazzetti.

Quella 10a giornata vedeva Scafati al tredicesimo posto, con speranze di tornare in massima serie praticamente nulle. Quell’1%, però, si è trasformato in un 100% dopo una rimonta pazzesca, una serie di 8 vittorie consecutive e, per la terza volta, l’approdo nel massimo campionato dove diventeranno almeno sei, con la prossima, le stagioni disputate.

L’ultimo sigillo è giunto al Palasport Flaminio di Rimini, dove il 76-80 propiziato dai 22 punti di Bruno Mascolo e dai 15 di Stefano Gentile e Caleb Walker ha reso possibile un obiettivo per il quale da Scafati si sono mossi tantissimi, desiderosi di ritrovare i campani in Serie A. Il tutto in un’annata che ha visto arrivare in corsa proprio Stefano Gentile al fianco di un asse già ben collaudato con Walker, Mascolo, Terry Allen e Lorenzo Caroti, tra i principali protagonisti di quest’annata.

Le grandi beffate sono Fortitudo Bologna e Pesaro, che si ritrovano dunque a dover disputare i playoff promozione: per la Effe, terza, possibile scontro con Verona o Brindisi, mentre per la Vuelle potenzialmente c’è una tra Rieti e Cividale. Il tutto, chiaramente, qualora le due squadre dovessero superare il primo turno.

Un primo turno che verrà deciso dai play-in. Lato Pesaro: prima sfida Libertas Livorno-Urania Milano, chi vince gioca proprio con Rimini e chi ancora vince trova la Vuelle. Lato Fortitudo: il primo play-in è Juvi Cremona-Torino, con la vincente attesa da Avellino (attenzione: non la Scandone, attualmente in B interregionale, ma l’Avellino Basket di ben più recente fondazione).