Basket femminile, Schio campione d’Italia! Battuta Venezia in gara-3

È ancora tricolore per Schio! Il Famila Wuber conquista gara-3 e si laurea campione d’Italia, superando l’Umana Reyer Venezia per 70-64 al termine di una sfida intensa e combattuta fino agli ultimi secondi. Una partita mai davvero chiusa, con la squadra di coach Dikaioulakos capace di costruire più volte un margine importante ma costretta a resistere ai continui rientri delle lagunari. Alla fine, però, sono la lucidità nei possessi decisivi e la precisione dalla lunetta a fare la differenza, permettendo a Schio di chiudere la serie sul 2-1 e confermarsi sul tetto d’Italia.

Un Famila che trova i punti pesanti di Kitija Laksa, top scorer con 17 punti e 3 assist, ben supportata dai 9 punti di Jasmine Keys e dai 7 di Cecilia Zandalasini. Dall’altra parte, a Venezia non bastano i 22 punti di Ivana Dojkic, insieme ai 15 di Kaila Charles e ai 9 punti con 4 rimbalzi di Joyner Holmes.

Avvio vivace e subito acceso dalla tripla di Dojkic, che regala il primo vantaggio alla Reyer, ma Schio risponde prontamente con Laksa e Zandalasini, trovando ritmo soprattutto dall’arco. Il Famila prende progressivamente il controllo del match, costruendo il primo strappo con le giocate di Keys e ancora Laksa, fino al +12 che costringe Venezia al timeout. La Reyer prova a rientrare con orgoglio, affidandosi a Pan e alla stessa Dojkic per accorciare le distanze, ma Schio resta lucida e punisce dalla lunetta con Zanardi e con la buona circolazione di palla che porta al nuovo allungo firmato Olbis Andre’. Nel finale di quarto Venezia torna a farsi sotto con Zandalasini e Mavunga, ma alla prima sirena è comunque il Famila Wuber a condurre 24-18, al termine di dieci minuti intensi e già molto combattuti.

Nel secondo quarto Schio prova subito a scappare, trovando continuità offensiva con Conde e Verona e toccando rapidamente la doppia cifra di vantaggio. La Reyer fatica a trovare fluidità, mentre il Famila allunga ulteriormente grazie alla solidità sotto canestro e ai liberi di Keys e Shephard, fino a raggiungere il massimo vantaggio sul +17. Venezia però non si arrende e, dopo il time-out, reagisce con orgoglio: Cubaj e Fassina guidano il tentativo di rimonta, con Dojkic protagonista nel finale nel riportare le lagunari sotto la doppia cifra di svantaggio. Schio, pur subendo il rientro ospite, riesce comunque a gestire il margine e va all’intervallo lungo avanti 42-31, dopo un secondo periodo fatto di strappi e controstrappi.

Dopo l’intervallo è Venezia a rientrare con maggiore aggressività, trovando subito punti con Holmes e Dojkic per provare a riaprire la partita. Schio, però, non si scompone e mantiene il controllo grazie alle giocate di Laksa e Verona, respingendo ogni tentativo di rientro delle ospiti. La Reyer alza i giri del motore a metà periodo, con Holmes e soprattutto una Dojkic “on fire” che firma anche un gioco da quattro punti, riportando Venezia fino al -6 e mettendo pressione al Famila. Nel momento più delicato, però, Schio ritrova lucidità dalla lunetta con Zanardi e Conde, riuscendo a ricostruire un piccolo margine di sicurezza. Nel finale Badiane prova a tenere vive le speranze lagunari con una tripla pesante, ma alla terza sirena è ancora il Famila Wuber a condurre 55-46, al termine di un quarto più equilibrato e combattuto.

Nell’ultimo quarto Schio prova subito a gestire il vantaggio, trovando punti importanti con Verona e Shephard per respingere il primo assalto di una Reyer che resta comunque aggrappata alla partita con le giocate di Charles e Dojkic. Il Famila sembra poter controllare grazie alla tripla di Laksa e al canestro di Sottana che valgono il nuovo +10, ma Venezia non smette di crederci e rientra ancora fino al -4, trascinata da Charles e da una bomba pesante nel finale. Gli ultimi minuti sono un concentrato di tensione, con continui viaggi in lunetta e possessi decisivi: Sottana e Verona fanno la differenza dalla linea della carità, mantenendo Schio avanti nel momento più delicato. Nel finale punto a punto la Reyer prova l’ultimo assalto, ma il Famila Wuber resta lucido e chiude i conti sul 70-64, conquistando gara-3, la serie sul 2-1 e confermandosi ancora campione d’Italia.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

FAMILA WUBER SCHIO – UMANA REYER VENEZIA 70-64 (24-18, 18-13, 13-15, 15-18)

Schio: Verona 8, Zandalasini 7, Keys 9, Shepard 4, Laksa 17, Sottana 4, Zanardi 6, Conde 6, Panzera, Andrè 4, Badiane 5

Venezia: Charles 15, Cubaj 3, Dojkic 22, Santucci 3, Holmes 9, Villa, Nicolodi, Pan 3, Pasa 3, Fassina 4, Mavunga 2