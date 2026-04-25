Basket, Udine e Napoli vincono gli anticipi di Serie A

Si è aperta oggi, sabato 25 aprile, la ventottesima e terzultima giornata della Serie A basket 2025-2026. In attesa dei playoff e dei playout, si attendono ancora i riscontri di questo fine settimana che potrebbero ulteriormente modificare la classifica. Nelle sfide andate in scena questa sera, l’APU Udine ha battuto Cantù mentre Napoli ha sconfitto Trento in un match delicato per la salvezza.

UDINE-CANTÙ 95-83

Udine torna alla vittoria battendo in casa Cantù che dovrà ancora lottare per evitare i playout. Inizio di match molto rallentato ma i friulani rimangono sempre avanti con Christon. Spencer allunga e Moraschini tiene a contatto i lombardi. Dawkins porta sul +5 i padroni di casa ma Okeke e Chiozza realizzano il momentaneo sorpasso ospite. Da qui parte un continuo botta e risposta che si conclude con il canestro di Spencer che vale il nuovo vantaggio per Udine. Il secondo quarto si conclude con la tripla di Dawkins (44-38 per Udine).

Udine parte forte anche nella ripresa e con Hickey si porta avanti di dieci lunghezze. Il parziale si allunga ma la tripla di Green ed il canestro di Sneed riportano subito sotto Cantù. Moraschini segna il -4 ma il solito Christon riallunga. Nei primi minuti dell’ultima frazione Udine accelera e piazza il +13 che si rivelerà decisivo. Cantù prova riportarsi sotto con Basile ma la tripla di Dawkins scrive la parola fine sul match. De Nicolao prova con le ultime forza ma Cantù si deve arrendere. Udine conquista la salvezza e tiene aperto il sogno.

TOP SCORER: UDI: Christon 20, Dawkins 17, Mekowulu 14, Bendzius 12. CAN: Ballo 16, Chiozza 13, Green 13

BASKET NAPOLI-TRENTO 84-74

Napoli non sbaglia e vince un match cruciale per la salvezza contro Trento. I partenopei partono forte e si portano subito sul 5-0. Jakimovski avvicina l’Aquila che sorpassa grazie alla tripla di Battle. Napoli cala leggermente e Trento ne approfitta portandosi sul +4. I campani tornano a segnare con Caruso ma Battle in area fa la voce grossa e gli ospiti tornano avanti. Steward realizza il +8, Totè non sbaglia ai liberi e Faggian infila la tripla. Nel finale la confusione regna sovrana. All’intervallo Trento conduce 30-37.

La ripresa si apre con il tentativo di Totè di riportare sotto i padroni di casa. Flagg scrive -3 e Doyle firma addirittura il sorpasso napoletano. Trento non segna più ed un Doyle scatenato segna la tripla del +8. Aldridge cerca di riavvicinare gli ospiti ma El Amin non sbaglia. Jakimosvki segna il -11 a 10′ dal termine ma Doyle continua a segnare dall’arco. Poi ci pensa ancora El Amin a tenere distante l’Aquila che nel finale non riesce ad avvicinarsi ulteriormente. Finisce 94-84 per Napoli che piazza la seconda vittoria in tre gare.

TOP SCORER: NAP: Doyle 26, El Amin 16, Totè 16, Bolton 8. TRE: Bayehe 19, Steward 17, Battle 11