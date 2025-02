Basket: Milano, Bologna, Napoli, Scafati, Treviso vincono in Serie A

Si è conclusa la diciottesima giornata della Serie A di basket. Dopo gli anticipi di ieri, che hanno visto le vittorie di Reggio Emilia e Trieste, rispettivamente contro Cremona e Tortona, oggi si sono disputati sei match.

Si parte subito con il botto all’ora di pranzo, con Napoli che continua il suo ottimo momento e supera per 90-85 Brescia, che vede la vetta allontanarsi. Per i campani successo importantissimo in chiave salvezza, con il Napoli che per la prima volta in stagione esce dalla zona retrocessione. E lo fa con un finale al cardiopalma, dove sono Totè e Pangos a fare la differenza e dare la vittoria ai padroni di casa. Successo importantissimo in chiave salvezza anche per Scafati, che parte fortissimo e poi doma Sassari per 98-82. Decisivi i 32 punti di uno scatenato Rob Gray che guida i suoi al quinto successo stagione, in un match dove i campani scavano il solco nel primo e nel quarto quarto.

Successo esterno per Treviso che espugna il campo di Pistoia per 84-90, mettendo nei guai i toscani, ora in piena zona retrocessione. Match in grande equilibrio per tre quarti di gioco, con Pistoia che prova a restare avanti con i punti di Michael Forrest, ma nell’ultimo quarto Treviso ribalta la situazione con un parziale di 27-17 che chiude il discorso. Festival dei canestri, invece, a Milano, dove l’Olimpia pareggia il record stagionale della Serie A vincendo 119-92 il derby contro Varese. Match dal punteggio altissimo, con gli ospiti che restano in partita fino all’intervallo, poi arriva il break decisivo firmato LeDay e Shields, anche se tutta l’Olimpia vince e convince in vista del doppio impegno di Eurolega.

Era la sfida per la vetta e la vince Trento, che in un match al cardiopalma supera 83-80 i Trapani Sharks al termine di una sfida fantastica.. Primo tempo da ottovolante a Trento, con gli ospiti che giocano meglio nel primo quarto, chiuso sul +8, ma poi subiscono il ritorno dei padroni di casa nel secondo parziale per il +3 di Trento all’intervallo. Trento che allunga sul +6 a fine terzo quarto, ma il big match di giornata vede Trapani rientrare, sorpassare, venir rimontata e botta e risposta da infarto nel finale, con la tripla di Lamb e i liberi di Niang a decidere il match. Infine, nell’ultimo match di giornata, soffre tre quarti la Virtus Bologna prima di avere la meglio della Reyer Venezia per 85-74. Parte forte la Virtus, soprattutto in difesa, e nel primo quarto concede solo 13 punti a Venezia, ma nei secondi 10 minuti sale di ritmo la formazione ospite che ricuce parzialmente il gap e va al riposo sul -3. Equilibrio che non si spezza neanche nel terzo quarto del match, dove Pajola e compagni guadagnano un solo punto sulla Reyer. A spezzare l’equilibrio l’inizio di quarto quarto, quando la Virtus scappa via in doppia cifra, poi gestisce e aggancia Trapani e Brescia in classifica, alle spalle di Trento.