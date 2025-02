Basket, super sfida tra Virtus Bologna e Olimpia Milano in Serie A. La capolista Trento affronta Derthona

Tutto pronto per la 20esima giornata della Serie A di basket 2024-2025. Il campionato nazionale torna dopo una pausa piuttosto lunga dovuta alla Final Eight di Coppa Italia e alle Qualificazioni per l’Europeo 2025. La capolista, al termine della 19esima giornata, è sempre Trento (15-4) che continua la sua sorprendente stagione.

Ed è proprio la squadra in testa al campionato che aprirà la nuova giornata sfidando sabato 29 febbraio alle ore 20 Derthona (10-9). La squadra di Tortona è reduce da sei sconfitte consecutive (3 di queste in campionato) e proverà a fermare la compagine vincitrice della Coppa Italia 2025. Nella serata di sabato, alle ore 20:45, avrà luogo il secondo match di giornata con la Reggiana (12-7) che dovrà battere Sassari (7-12) per confermarsi nella zona playoff.

La domenica si aprirà con l’anticipo delle 12 che vedrà opposta Napoli (5-14) a Pistoia (4-15). Si tratta di uno scontro diretto tra le ultime due squadre del nostro campionato reduci entrambe da una sconfitta. Il pomeriggio si apre con il match tra Trieste (11-8) e Treviso (8-11), con palla a due prevista per le 16:30. La pallacanestro Trieste, reduce dalla semifinale in Coppa Italia, sta disputando un ottimo campionato e dovrà battere la Nutribullet per cercare di mantenere vive le speranze playoff.

La seconda squadra campana, la Givova Scafati (6-13) affronta alle 17:30 tra le mura amiche la Reyer Venezia (9-10). I gialloblù hanno ottenuto 2 vittorie nelle ultime 8 partite e trovano sul loro cammino una Reyer che, seppure tanti passi falsi, è ancora a ridosso dei playoff. Alle ore 18:15, all’Unipol Forum, va in scena la partita più importante della 20esima giornata: Olimpia Milano-Virtus Bologna. L’ultimo confronto, in Coppa Italia, ha visto vincente l’Olimpia (13-6) ma in campionato le V-nere (14-5) non perdono da un mese. Inutile ribadire l’importanza di questa gara, non solo da un punto di vista numerico, ma anche sul piano morale per il prosieguo della stagione.

Al Palaleonessa va in scena, alle ore 19, l’incontro tra Brescia (14-5) grande sorpresa di questa stagione, e Cremona (5-14). La squadra guidata da Giuseppe Poeta, sta disputando un campionato entusiasmante e, per continuare a sognare, dovrà battere una Vanoli Basket insufficiente fino ad oggi. Chiude la 20esima giornata della regular season la sfida tra l’ambiziosa Trapani (13-6) e Varese (6-13). La squadra lombarda vuole risollevarsi dopo quattro sconfitte consecutive ma dovrà superare la compagine siciliana che non perde in casa da Ottobre. La palla due è prevista per le ore 20.