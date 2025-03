Basket: Trieste d’autorità su Treviso, Venezia col brivido a Scafati in Serie A

Frammenti di ventesima giornata continuano a completarsi, e se da una parte Trieste continua a tenere salda la sua zona playoff, dall’altra è la battaglia che Venezia vince all’overtime su Scafati a dare all’Umana un avvicinamento all’ottavo posto e a negare alla Givova più sicurezze in chiave salvezza.

PALLACANESTRO TRIESTE-NUTRIBULLET TREVISO 85-73

Trieste prosegue la sua corsa ai playoff, allontanando Treviso da determinate chance di poterli raggiungere. Prime fasi che vedono partire meglio la Nutribullet con due triple di Bowman, prontamente riprese da Johnson e Brown. Di qui in avanti c’è solo tanto equilibrio, con Uthoff da una parte e Paulicap dall’altra che si rendono protagonisti fino al 18-18 di Reyes. Si riparte con l’affondata della formazione giuliana, che arriva senza un assoluto protagonista, ma con tanto sforzo di gruppo che vale il 45-33, anche se poi un ruolo da protagonista se lo ritagliano Candussi e Macura. Il capolavoro è però di Ruzzier: da metà campo salta tutto il PalaRubini.

Tanto per cambiare, Trieste ricomincia partendo sul +16, anche se stavolta un po’ Treviso prova a reggere. Quell’un po’ dura poco, perché Johnson è efficacissimo e la Nutribullet vicino a canestro ha poco. Bowman prova a tenere viva la partita fino al 65-51 a 10′ dal termine, ma comincia a inventare anche Ruzzier, sia in proprio che per altri. I padroni di casa se ne vanno fino al +21, rallentando solo nel finale per l’85-73.

TOP SCORER

TRIESTE – Brown 22, Johnson 19, Ruzzier 12

TREVISO – Bowman 25, Olisevicius 11, Harrison 9

GIVOVA SCAFATI-UMANA REYER VENEZIA 92-96 dts

Gran partenza della Reyer, che ha nella coppia Wiltjer-Parks ciò che offre il là per l’allungo fin sul 5-11. Sorokas è quello che di più prova a tenere vicina Scafati, e questo fino alla tripla del 15-17 di Miaschi succede, ma sono Ennis, Moretti, Simms e Tessitori a siglare il 17-27 dopo 10′. La Givova, però, è viva eccome e pian piano ricuce lo strappo con Pinkins e Jovanovic. Questo prima che Gray, dal 30-37, quasi da solo s’inventi il 37-37. Poi la Reyer riesce ad andare all’intervallo sul 42-45.

Si riparte e Kabengele colpisce da ovunque egli voglia, il che crea un ambiente di gran fiducia per gli uomini di Spahija (49-58). Da metà terzo periodo, però, Gray suona la carica, Maxhuni accompagna e Pinkins sigla il 61-62. Finita? No, perché da distanza siderale ancora Maxhuni firma il sorpasso, poi a 10′ dal termine è 65-64. Infuria la lotta, la Reyer torna avanti con Simms e supera di nuovo i due possessi di vantaggio. Si va tanto in lunetta, nel gioco dei liberi a 5′ dalla fine l’Umana è avanti 71-77, ma Maxhuni non si arrende mai. Precisi Ennis e Simms, ma arriva il momento di Pinkins che firma l’81-81 a 1’21” dalla fine. Si sbaglia parecchio, Simms fa 1/2 a -37″, Cinciarini sbaglia, Kabengele fa 2/2 a -16″, ma Parks fa un errore clamoroso: fallo sulla tripla di Maxhuni. Risultato: 3/3, lo stesso Parks poi sbaglia in appoggio ed è overtime. Scafati va sulle ali dell’entusiasmo, Maxhuni pesca il gioco da quattro, poi firma il +5, ma dal 92-87 di Sorokas sono Kabengele ed Ennis a ribaltare la situazione con uno 0-8 decisivo. Cinciarini ha la palla del pari, ma sbaglia e Kabengele mette il decisivo 1/2.

TOP SCORER

SCAFATI – Maxhuni 25, Gray 17, Pinkins 14

VENEZIA – Ennis 24, Kabengele 22, Simms 11