L’Italia vince anche la seconda partita della Pool B nelle qualificazioni ai Mondiali di basket 3×3. A Singapore la squadra azzurra, allenata da Claudio Negri, supera l’Egitto in un combattuto confronto: 21-19 il punteggio finale che regala il primo posto. L’avversaria, domani alle 13:25, sarà la Cechia: chi vince va subito ai Mondiali, chi perde disputerà un altro match con la perdente di Brasile-Nuova Zelanda.

Si apre con l’appoggio di Valentini, cui risponde Abdallah dall’arco per due volte ed è rapido 1-4 per l’Egitto che, vista la sconfitta con la Nuova Zelanda, ha più che bisogno di vincere. Il divario rimane tra i 2 e i 3 punti per un po’, poi Mido Taha sigla il tiro dall’arco del 4-8 quando sono passati poco più di 2′.

L’Italia, pian piano, si riorganizza per rientrare sull’8-9 giocando molto di squadra. Sia Mido Taha che Fumagalli danno spettacolo ed esaltano il pubblico presente, poi Valentini, con un tiro libero, ristabilisce la parità (10-10) a -5’45”. Adesso la partita è punto a punto su tutta la linea, e a ogni vantaggio egiziano corrisponde un pari italiano.

Sul 13-13 l’Egitto si mangia diversi canestri facili, poi, a meno di 4′ dalla fine del tempo, Masciarelli riporta l’Italia in vantaggio sul 14-14, anche se solo per un attimo. Mido Taha continua a trascinare l’Egitto, anche se sul 14-15 cade in un tecnico per flopping che, però, Gay non sfrutta: libero sbagliato. Si fa però perdonare con il tiro da due (cioè dall’arco) del vantaggio sul 17-16, cui replica di nuovo Mido: 17-18. Con 1’50” sul cronometro liberi (da bonus) per Fumagalli, 2/2 e 19-18. Refaat viene lasciato solo per l’appoggio del 19-19, il che alza ampiamente la posta in palio. Fumagalli viene lanciato sotto canestro per il 20-19, poi Abdallah spedisce Masciarelli in lunetta a -42″3: basta un libero su due per vincere, ed è il primo quello che conta. 21-19, Italia prima nel girone.