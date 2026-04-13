Abbiamo assistito in questi giorni alla mancata qualificazione dell’Italia maschile ai Mondiali di basket 3×3, cosa che lascia ancora una volta la selezione femminile sola a rappresentare i colori azzurri a Varsavia dal 1° al 7 giugno. Sembrava a un passo il biglietto per la Polonia, ma da un giorno totalmente positivo si è passati a un giorno totalmente negativo.

L’Italia è stata rappresentata da coach Claudio Negri e, in campo, da Flavio Gay, Andrea Valentini, Dario Masciarelli e Carlo Fumagalli, tutte figure che da qualche tempo hanno già un certo indice di notorietà nel 3×3, oltre che, naturalmente, nella pallacanestro classica di tutti i giorni che continuano a frequentare con regolarità. Al sabato sono arrivate le vittorie su Nuova Zelanda ed Egitto che hanno portato alla vetta della Pool B. Alla domenica sono arrivate una partita strana contro la Cechia, in cui il vantaggio è passato dall’una all’altra parte e si è poi ritorto contro la squadra azzurra, e infine la sfida-spareggio definitiva con il Brasile. Che, alla fine dei conti, per questioni di puro match-up tecnico si è rivelato un problema insormontabile, a causa della grande fisicità messa in campo dai brasiliani che è riuscita a frenare sia gli schemi che l’estro tattico dell’Italia.

La squadra azzurra, per due quarti, era la stessa che ha vinto la medaglia di bronzo agli ultimi Europei (alias Europe Cup), per gli altri due quarti è stata ricomposta, come abbiamo detto, da figure che il 3×3 lo conoscono e bene, vivendolo da parecchi anni. Proprio questo è il discorso che si deve fare: per un lungo periodo non c’è stato un vero e proprio gruppo in grado di puntare nella direzione del 3×3. A metà del decennio scorso c’è stato, sì, un bel momento, ma risale proprio ad allora l’ultima partecipazione iridata della squadra maschile, che nel 2016 comunque non ebbe particolare fortuna (era l’epoca in cui la Serbia, con Dusan Bulut e Dejan Majstorovic, dominava tutto il dominabile).

Questa tendenza si è invertita negli ultimi due anni, perché si è deciso di puntare su un deciso cambio di rotta anche al fine di trovare una quadra legata a Los Angeles 2028, dove nel frattempo è stato anche aumentato il numero di squadre in gara, essendo passate da 8 a 12. I primi frutti si sono visti l’anno scorso, anche se non sempre si può avere la fortuna di far di conto sui giocatori provenienti dai due massimi campionati italiani, A e A2. Questo problema si sarebbe comunque presentato nel 2026: ad esempio, un Amedeo Della Valle che l’anno scorso si rivelò molto utile non avrebbe potuto essere della partita nella rassegna iridata (perché è altamente probabile che Brescia nei playoff andrà avanti e non di poco), mentre sarebbe rimasta da capire la posizione di Raphael Gaspardo in seguito alle fortune maggiori o minori di Forlì in A2, e parliamo dei due nomi che si sono aggiunti nella spedizione di bronzo della scorsa estate.

Quello che si sta provando a fare è un percorso con un certo nucleo di giocatori. Ed è un percorso che passa anche da queste cose: confronti internazionali di livello, che comportano delle vittorie e anche delle sconfitte. Questo gruppo ha un buon potenziale e lo si è visto: nel 3×3 serve questo fattore e serve anche un po’ di fortuna, perché parliamo di uno sport in cui tutto può cambiare da un momento all’altro, molto più che nel basket classico, visto che le cose sono diluite in 10 minuti. I prossimi due anni saranno decisivi per capire se l’aver inserito Stefano Mancinelli nello staff dedicato al 3×3 sarà stato un fattore risolutivo per questo quadriennio.