L’Italia non si qualifica ai Mondiali di basket 3×3 con la squadra maschile. Sarà dunque solo la femminile la selezione in gara a Varsavia dal 1° al 7 giugno. La squadra guidata da Claudio Negri, dopo aver perso con la Cechia, cede anche di fronte al Brasile in quello che è il vero e proprio spareggio per il pass iridato. Punteggio finale 13-21 a favore dei brasiliani, sempre in controllo del match. La selezione maschile non disputa la rassegna iridata dal 2016.

Pronti via, e dopo 9 secondi Branquinho tira giù Masciarelli sul tiro dalla distanza: due liberi, 1/2. Subito il punteggio sale sul 2-2 e, in 44 secondi, il Brasile ha già tre falli a carico. Gay, di furbata, prende l’impatto di Mello sul tiro (dato da uno e non da due) e si regala un libero: a segno. Il Brasile pareggia ancora con da Silva e passa con Branquinho (3-4), e soprattutto lotta su due temi: rimbalzi e pressione sul portatore di palla.

Weihermann s’inventa un canestro assurdo con il fallo per il 3-5 che diventa 3-6, poi Masciarelli sblocca con il giro e tiro dalla media l’Italia. Ed è sempre lui a spezzare il raddoppio e infilare il -1, solo che Branquinho colpisce dall’arco per il 5-8. Gay regala un assist dietro la schiena a Valentini, ma l’Italia raggiunge il Brasile a 5 falli con 6’38” da giocare e va in bonus 20 secondi dopo (allacciata Valentini-da Silva).

Con da Silva il Brasile va sul 6-10 a metà gara, poi Gay trova la penetrazione del 7-10 solo per vedere Weihermann realizzare il 7-12 e ancora da Silva il 7-13. Il tempo scende, poi, a -3’30”, Fumagalli realizza l’8-13. Non si riesce però a fermare da Silva, anche se Masciarelli schiaccia per il 9-14. Gay riporta l’Italia vicina tirando dall’arco, ma Mello subisce il fallo dallo stesso Gay che vale il bonus e due liberi al Brasile con 2’21” da giocare.

Mello fa 2/2, poi segna il +6 brasiliano (11-17). Fumagalli appoggia, ma spinge troppo su Weihermann e gli regala altri liberi: 2/2, 12-19. Masciarelli schiaccia, ma il colpo definitivo è di Weiherman: Brasile ai Mondiali.