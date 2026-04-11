Prima vittoria per l’Italia nel torneo di qualificazione ai Mondiali di basket 3×3 in corso di svolgimento a Singapore. La squadra azzurra batte per 17-12 la Nuova Zelanda nel confronto d’apertura della Pool B, trovandosi così in posizione di vantaggio verso la sfida che la opporrà all’Egitto alle 14:30, e in cui si deciderà l’approdo alla domenica che può valere l’accesso alla rassegna iridata.

Le prime due realizzazioni della partite sono di Gay, da oltre l’arco, per il 4-0. Lewis in entrata sblocca la Nuova Zelanda, ma l’Italia c’è: gran giro e tiro di Valentini e 6-1 dopo 1’32”. E ci sono anche le partenze dal palleggio di Masciarelli a creare moti problemi ai neozelandesi, che realizzano con Book il 6-2 (non prima di essersi già caricati di 3 falli contro 1).

Fumagalli manda l’Italia sull’8-2, poi arriva un 1/2 per Masciarelli che vale il 9-2 dopo 3’01”. Dopo infiniti tentativi dall’arco, la Nuova Zelanda ne mette uno con Lewis per l’11-5, ma la squadra azzurra controlla (e i neozelandesi hanno già sei falli, con il bonus a sette). Dopo 5′ il punteggio vede l’Italia avanti 13-8.

Gli azzurri iniziano a commettere errori banali in tutti gli aspetti del gioco, anche se per un minuto e mezzo la Nuova Zelanda non ne approfitta molto (13-9). Valentini, a -2’46”, sblocca la situazione per il 14-9 appoggiando al volo l’assist di Gay, ma ormai è una fiera dell’errore da un lato e dall’altro. Sul 17-10, dopo minuti di tiro al bersaglio senza profitto, Martin pesca il fallo sul tiro da oltre l’arco (da due) e manda l’Italia in quel bonus che, nel frattempo, la Nuova Zelanda non ha mai raggiunto (ci arriverà a 20″ dal termine). I liberi, però, li sbaglia e quel tiro segnato resta un episodio isolato prima del 17-12 finale.