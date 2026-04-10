Basket: Virtus Bologna ancora sconfitta in Eurolega, passa il Baskonia di Spagnolo e Galbiati

37a giornata con sconfitta per la Virtus Bologna in Eurolega. Da tempo eliminata, la squadra di coach Nenad Jakovljevic esce sconfitta dalle mura amiche della Virtus Arena con il punteggio di 72-82 nei confronti del Baskonia, che ora condivide con i bianconeri il record di 13-24. Per i padroni di casa 19 di Derrick Alston, per gli ospiti 22 di Eugene Omoruyi. Matteo Spagnolo mette insieme 8 punti, 2 rimbalzi e 2 assist nei 16’15” concessigli da Paolo Galbiati.

Dopo più di due minuti totalmente senza canestri, Radzevicius sblocca e Smailagic risponde. Fino a metà primo quarto, però, è un continuo assolo di Omoruyi, che quasi da solo sigla il 2-15. Sbloccano le V nere Diouf e Hackett, ma i riavvicinamenti sono piuttosto altalenanti anche se Bologna è sotto 21-28 dopo 10′.

Jakovljevic butta dentro Baiocchi che, nel parziale del -3, infila il suo secondo canestro continentale in carriera. Il vero protagonista è però Alston, che in cinque minuti ribalta quasi da solo il risultato per il 37-35. Si comincia a segnare poco di lì in poi, ma quel poco sa molto di Baskonia che va avanti 39-44 all’intervallo.

Edwards prova per certa misura ad accendersi e lo fa anche con buon profitto, aiutando la Virtus a rientrare sul 48-48 a metà terzo periodo in una fase in cui continuano a prevalere in modo chiaro le difese. Dalla lunetta Alston rimanda avanti i suoi sul 50-48, ma arriva Spagnolo a riportare gli ospiti in vantaggio prima che arrivino altre gite in lunetta che fissano il 53-57 a 10′ dal termine.

La situazione resta in sostanziale equilibrio a lungo, sebbene rimanga anche il leggero vantaggio del club ospite. A decidere la situazione ci pensano, dal 61-64, un tecnico chiamato a Jakovljevic, il libero e due triple di Luwawu-Cabarrot che scavano un solco importante e che la Virtus non riesce a recuperare. Finisce 72-82.

VIRTUS BOLOGNA-KOSNER BASKONIA VITORIA-GASTEIZ 72-82

VIRTUS – Baiocchi 2, Edwards* 13, Niang 9, Accorsi, Smailagic* 2, Alston 19, Hackett 15, Ferrari* 2, Diarra*, Jallow*, Diouf 10, Akele. All. Jakovljevic

BASKONIA – Howard 5, Diakite* 11, Nowell, Villar* 2, Omoruyi* 22, Luwawu-Cabarrot 19, Spagnolo 8, Forrest* 8, Radzevicius* 2, Frisch 5, Joksimovic ne. All. Galbiati