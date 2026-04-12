L’Italia perde il primo degli incontri con potenziale pass per i Mondiali di basket 3×3. A Singapore la squadra azzurra cede alla Cechia dopo una partita dai tanti tratti particolari. 16-20 il punteggio finale: adesso per la squadra guidata da Claudio Negri c’è un’ultima chance contro il Brasile (che ha perso contro la Nuova Zelanda all’overtime), ufficialmente alle 14:25, praticamente più tardi perché c’è da aspettare l’omologa partita femminile Singapore-Filippine (in tal senso vanno ai Mondiali, cui la Nazionale azzurra è in questo caso già ammessa, Ungheria e Lituania).

Il primo punto è di Valentini, ma risponde Novotny con il tiro da due (dall’arco) frontale. Dopo i primi 30 secondi la modalità diventa “vano tiro al bersaglio” per tutti, anche con conclusioni facili, fino al 2-2 di Fumagalli a -8’09”. Gay frana su Novotny regalandogli due liberi (1/2), e sono lui e Stegbauer a siglare il 2-7 ceco dopo 2’46”.

Gay fa ripartire l’Italia, in proprio e con l’aiuto di Valentini, e proprio due tiri da due di Gay, allo scoccare del quarto minuto, ristabiliscono la parità. Il numero 6 azzurro è ovunque, serve Masciarelli sotto canestro per il vantaggio (9-8), in generale si trasforma nel migliore in campo. Lunetta per Stegbauer che pareggia, poi Borovka sorpassa prima di un 1+1 trovato da Valentini, che a 5’04” dal termine riporta l’Italia sull’11-10.

Masciarelli inchioda la schiacciata del 12-10 un minuto dopo, poi tutti dimenticano Borovka a rimbalzo: appoggio al vetro. Tutti scordano anche Gay che corre a realizzare il 13-11. Poi, dal 14-11, l’Italia ha più occasioni per allungare, senza però sfruttarle: è timeout a -2’17”. Di nuovo viene dimenticato Novotny a rimbalzo, ma a -1’59” la Cechia raggiunge il bonus di 7 falli (con l’Italia a 4) e perciò sono liberi per Fumagalli che però fa 0/2. Puntualmente Svoyanovsky pareggia dall’arco, solo che Masciarelli appoggia in rovesciata il 15-14.

L’ultimo minuto e mezzo si fa rovente, e a -52″ Valentini raccoglie il rimbalzo in attacco su tripla sbagliata da Fumagalli per segnare. C’è però Novotny a scrivere il 16-16. A -20″ Gay sbaglia dall’arco, poi cade male, ma viene sanzionato il fallo contro di lui, tecnico per di più. Novotny realizza il libero con 18″6 da giocare e riceve la palla del 16-18, quindi arriva il fallo in attacco italiano che consegna alla Cechia, con 1″5 da giocare, il biglietto iridato. Arrivano altri liberi per Novotny, ma la sostanza è quella: l’Italia dovrà giocarsela con il Brasile.