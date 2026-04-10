Basket
Basket, Venezia-Brescia il ‘big match’ della 26a giornata di Serie A. La Virtus Bologna ospita Cantù per reagire
Un altro weekend alle porte che ci attende per la Serie A di basket, con la ventiseiesima giornata della regular season 2025-2026 in programma che prevede delle sfide anche molto interessanti: andiamo a fare quindi una breve presentazione di cosa ci attende.
Il primo anticipo di domani sera alle ore 20:00 vede l’Unahotels Reggio Emilia affrontare la Vanoli Cremona per rimanere nella parte alta della classifica in lotta per i playoff. Mezz’ora più tardi, alle ore 20:30, va in scena il match di cartello tra l’Umana Reyer Venezia e la Germani Brescia: la Leonessa è appaiata a 36 punti con la Virtus Bologna, mentre gli oro-granata tallonano la coppia in vetta con 34 punti. Passando poi a domenica 12 aprile nel pomeriggio, alle ore 16:00, l’APU Old Wild West Udine cerca il riscatto contro la Pallacanestro Trieste in un derby regionale, con i giuliani in sesta piazza a quota 24 punti.
Alle ore 17:30 l’Openjobmetis Varese attende la Dinamo Sassari per ritrovare una vittoria e mantenere vive le speranze di centrare la post-season, mentre i sardi cercano punti salvezza per allontanare la zona calda della classifica. Alle ore 18:00 la Bertram Derthona Tortona sfida tra le mura amiche la Dolomiti Energia Trentino, con i piemontesi quinta forza del campionato mentre l’Aquila punta a confermare l’ottava piazza. Alle ore 18:30 la Guerri Napoli del neo-allenatore Jasmin Repesa ospita la Nutribullet Treviso, con le due squadre in cerca di una vittoria per il morale ma anche per la classifica. Completa il programma il posticipo del lunedì sera (ore 20:30) tra la Virtus Bologna in crisi di risultati tra Serie A ed Eurolega e l’Acqua San Bernardo Cantù in striscia positiva da due partite, mentre osserverà un turno di riposo l’Olimpia Milano.