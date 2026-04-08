Matteo Berrettini inizia la scalata nel ranking ATP! Di nuovo in top100. E con un’altra vittoria il vero balzo…

Missione compiuta per Matteo Berrettini e, sulla carta, l’obiettivo non era affatto scontato da centrare. Nel secondo turno del Masters1000 di Montecarlo il romano si è imposto per la prima volta in carriera contro il russo Daniil Medvedev. Un incontro dall’esito sorprendente, visto il doppio bagel inflitto dall’azzurro al moscovita.

Partita dominata dall’inizio alla fine dal romano. In questo modo, è arrivata la conferma del medesimo risultato del 2025 nel Principato, ovvero il raggiungimento degli ottavi di finale. Un riscontro che consente a Matteo di rientrare in top-100 e di avere ambizioni per proseguire, eventualmente, nella scalata, oltre che garantirsi la presenza nel tabellone principale degli Slam.

In caso di qualificazione ai quarti di finale, Berrettini si porterebbe al 74° posto virtuale della classifica (750 punti), dovendo incrociare negli ottavi il vincente della sfida tra il brasiliano Joao Fonseca e il francese Arthur Rinderknech. Il pass per la semifinale si tradurrebbe in 950 punti, ovvero il 48° posto virtuale nel ranking ATP (950 punti).

Andando oltre, gli step successivi, ovvero la qualificazione in finale e la conquista del titolo, si tradurrebbero rispettivamente in 1200 punti (36° posto virtuale) e in 1550 punti (29° posto virtuale). Un traguardo molto complicato per Matteo.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI

Ranking prima di Montecarlo: 650 punti, 90° posto.

Ranking dopo la vittoria nei sedicesimi: 650 punti, 91° posto virtuale.

Ranking in caso di successo agli ottavi: 750 punti, 74° posto virtuale.

Ranking in caso di successo ai quarti: 950 punti, 48° posto virtuale.

Ranking in caso di successo in semifinale: 1200 punti, 36° posto virtuale.

Ranking in caso di successo in finale: 1550 punti, 29° posto virtuale.