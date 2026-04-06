Tsitsipas subito fuori a Montecarlo: c’è Cerundolo all’orizzonte per Sinner agli ottavi

Comincia a prendere forma passo dopo passo il percorso che dovrà affrontare Jannik Sinner almeno nelle fasi iniziali del Masters 1000 di Montecarlo 2026. Il fuoriclasse italiano, che ha usufruito di un bye al primo turno venendo promosso direttamente ai sedicesimi di finale grazie al suo status di n.2 del ranking mondiale, debutterà domani nella stagione su terra contro il francese Ugo Humbert (n.34 ATP).

Proiettandoci già più avanti, il 24enne altoatesino potrebbe incrociare agli ottavi il vincente del confronto tra il ceco Tomas Machac (6-3 al terzo set sul tedesco Daniel Altmaier) e l’argentino Francisco Cerundolo, n.16 del seeding monegasco, che si è sbarazzato in due set del greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 7-5 6-4 al termine di una sfida ricca di errori.

Ad oggi è ancora troppo presto per capire chi potrà essere l’eventuale avversario di Sinner ai quarti, ma i due nomi più caldi in quello spicchio di tabellone sono sicuramente il canadese Felix Auger-Aliassime (testa di serie n.6) ed il terraiolo norvegese Casper Ruud (n.9). Da segnalare in ottica semifinali l’eliminazione prematura del russo Karen Khachanov, sconfitto all’esordio dal transalpino Arthur Rinderknech.

Sono davvero tanti però i candidati a raggiungere Jannik ipoteticamente nel penultimo atto del torneo, perché oltre al tedesco n.3 del seeding Alexander Zverev possono sperare di fare strada a Montecarlo anche i vari Andrey Rublev, Daniil Medvedev, Joao Fonseca e magari anche un estremo outsider come Matteo Berrettini, se il fisico dovesse assisterlo.