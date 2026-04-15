ATP Monaco 2026, Fonseca si guadagna la sfida con Shelton. Kopriva sfiderà Cobolli

I primi quattro ottavi di finale e l’ultimo incontro dei sedicesimi caratterizzano il programma di giornata del torneo ATP di Monaco di Baviera. Il brasiliano Joao Fonseca conferma la sua crescita e guadagna l’accesso ai quarti contro Ben Shelton, finalista dello scorso anno. Flavio Cobolli sfiderà, nei quarti, il ceco Vit Kopriva.

In apertura di giornata il brasiliano Joao Fonseca, numero 35 del ranking, domina il francese Arthur Rinderknech, testa di serie numero sette, 6-3 6-2 in un’ora e ventidue minuti e si regala la qualificazione per i quarti di finale contro Ben Shelton. L’ungherese Fabian Marozsan completa l’incontro sospeso ieri per oscurità e rimonta il greco Stefanos Tsitsipas 3-6 7-6(5) 6-4 in due ore e trentadue minuti dopo aver annullato un match point.

Ben Shelton supera un esame insidioso e continua la corsa verso la difesa della finale dello scorso anno. Lo statunitense, testa di serie numero due, doma il belga Alexander Blockx, numero 71 della classifica ATP, 6-4 7-6(8) in un’ora e quarantasette minuti. L’americano deve annullare un set point nel secondo parziale prima di chiudere i conti alla terza palla match per il definitivo 10-8.

L’attesa rivincita dell’ultima semifinale di Davis si trasforma in un monologo. Flavio Cobolli, quarta testa di serie, demolisce il belga Zizou Bergs, numero 40 ATP, 6-2 6-3 in un’ora e quattordici minuti. Perde una partita che sembrava ben indirizzata Luciano Darderi. Il ceco Vit Kopriva rimonta l’azzurro 2-6 6-4 6-1 in due ore e due minuti.