Roland Garros 2026, Alexander Zverev si testa nel ruolo di favorito dopo l’eliminazione di Sinner. Djokovic all’esame ‘Fonseca’

Si fatica ancora a credere a quanto accaduto ieri, ma il tennis, nel bene e nel male, riesce sempre a sorprendere. Jannik Sinner è stato eliminato dall’argentino Juan Manuel Cerúndolo al secondo turno del Roland Garros 2026, in un torneo in cui il suo nome sembrava già inciso sulla Coppa dei Moschettieri. Solo un problema fisico avrebbe potuto fermarlo e, puntualmente, è successo.

Sfortuna, conseguenza di una gestione errata del calendario o fragilità strutturale del numero uno del mondo? Gli interrogativi sono molti, ma il campo, come sempre, viene prima di tutto. E così Alexander Zverev e Novak Djokovic si ritrovano a reclamare il ruolo di favoriti nella parte bassa del tabellone.

Per il tedesco, con Sinner già rientrato a casa, la strada potrebbe improvvisamente spalancarsi. Molto, però, dipenderà dalla sua tenuta mentale. La sfida contro il francese Quentin Halys rappresenta il primo vero banco di prova: sarà interessante capire come Sascha saprà gestire la pressione derivante dall’eliminazione di quello che fino a poche ore fa appariva come un avversario quasi invulnerabile.

Situazione simile anche per Nole, sul cui atteggiamento competitivo, però, esistono pochi dubbi. Se il serbo intravedrà una possibilità concreta di conquistare il 25° Slam della carriera, non se la lascerà sfuggire. La sfida odierna di terzo turno contro il brasiliano João Fonseca rappresenta un test significativo per valutare tanto le ambizioni del campione di Belgrado quanto il potenziale del giovane talento sudamericano.

Nel frattempo, altri protagonisti cercano spazio sotto i riflettori e tra questi spicca sicuramente lo spagnolo Rafael Jódar. L’iberico, già protagonista di un’ottima stagione sulla terra rossa, sta impressionando per qualità tecniche e personalità. Il confronto con l’americano Alex Michelsen dirà molto sulla reale consistenza della sua candidatura come possibile mina vagante del torneo. Da monitorare anche le condizioni del ceco Jakub Menšík, impegnato contro l’australiano Alex de Minaur, e quelle del norvegese Casper Ruud, chiamato alla sfida con il californiano Tommy Paul.

Nel tabellone femminile, il derby polacco tra Iga Świątek e Magda Linette rappresenta uno degli incontri più interessanti di giornata, soprattutto per capire se la tre volte campionessa di questo Major abbia definitivamente ritrovato il suo miglior tennis. Osservata speciale anche l’ucraina Marta Kostyuk, vincitrice quest’anno a Madrid, così come la connazionale Elina Svitolina, reduce dal trionfo di Roma e tra le giocatrici più accreditate per sovvertire gli equilibri del torneo.