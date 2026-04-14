ATP Roma 2026, annunciate le wild card: Matteo Berrettini tra i tanti ‘invitati’. Cinà e Grant osservati speciali

Giornata di presentazione al Parco del Foro Italico per l’83ª edizione degli Internazionali BNL d’Italia di tennis in programma dal 28 aprile al 17 maggio 2026. Un evento particolarmente atteso da parte degli appassionati, visto il grande momento vissuto dal tennis nostrano, con Jannik Sinner a vestire i panni del primattore, considerato il primato mondiale conquistato grazie alla recente affermazione a Montecarlo contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Nel corso della conferenza stampa, il presidente FITP Angelo Binaghi ha ufficializzato tutte le wild card che saranno inserite nei tabelloni uomini e donne di questo torneo. Tra gli uomini ci saranno Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci, Luca Nardi e il giovane Federico Cinà. Da precisare che se Bellucci, al momento fuori di un posto dal main draw, dovesse rientrarvi, allora Francesco Maestrelli riceverà l’invito nel tabellone principale.

Per quanto riguarda il doppio, si propone la coppia tutta romana formata da Berrettini e Flavio Cobolli, mentre nelle qualificazioni, le wild card vanno a Giulio Zeppieri, Jacopo Vasamì, Gianluca Cadenasso e a due tennisti provenienti dalle Prequalificazioni.

Rivolgendo lo sguardo al main draw femminle, sono state “invitate” Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Lucia Bronzetti, Lisa Pigato, Tyra Grant, Martina Trevisan, Jennifer Ruggeri e a una tennista scelta da Tennis Canada, tenuto conto dell’accordo con il WTA1000 canadese che prevede una wild card per una giocatrice azzurra. Nel tabellone cadetto, invece, Samira De Stefano, Giorgia Pedone e altre quattro ragazze provenienti dalle Prequalificazioni cercheranno di sfruttare l’occasione.