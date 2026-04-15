ATP Barcellona 2026: Jodar avanti nel giorno del forfait di Alcaraz. Esce de Minaur, Borges fa discutere

Giornata strana, anzi stranissima, all’ATP 500 di Barcellona per parecchi motivi. Il primo è, chiaramente, quello legato al forfait di Carlos Alcaraz, che abbandona il torneo in corso d’opera e manda il ceco Tomas Machac direttamente ai quarti di finale. Ma ce ne sono tanti altri di fatti da tenere sott’occhio nel torneo catalano.

Innanzitutto c’è l’uscita di scena di Alex de Minaur: l’australiano è costretto a salutare il torneo e non approfitta dell’abbandono del numero 2 del mondo. A piazzare il colpo è il serbo Hamad Medjedovic: il giocatore ex pupillo di Novak Djokovic vince per 6-3 6-4. E per la prossima sfida c’è un altro argomento da introdurre.

Questo perché nel match tra Nuno Borges e Tomas Martin Etcheverry ci sono sia la storia che la polemica. Borges, oltre a diventare il primo portoghese ai quarti in un 500, si rende protagonista di un match point pepato con servizio da sotto, che nei fatti decide punto e incontro. L’argentino rimane di sale, guarda l’angolo, stringe brevemente la mano a Borges e lo si comprende chiaramente molto irritato da quanto avvenuto.

Più normali i fatti dei due match nella parte bassa del tabellone. Molto infiammata la lotta nel confronto tra il britannico Cameron Norrie e l’americano Ethan Quinn, vinto alla fine dall’esperto ex semifinalista di Wimbledon. Sarà un confronto generazionale quello che lo opporrà alla speranza di casa Rafael Jodar, autore di un doppio 6-3 nei confronti dell’argentino Camilo Ugo Carabelli.

RISULTATI ATP BARCELLONA 2026 OGGI

Medjedovic (SRB) [Q]-de Minaur (AUS) [3] 6-3 6-4

Borges (POR)-Etcheverry (ARG) 6-3 7-6(4)

Norrie (GBR) [7]-Quinn (USA) [Q] 6-3 4-6 6-4

Jodar (ESP) [WC]-Ugo Carabelli (ARG) 6-3 6-3