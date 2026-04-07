Alessia Orro, finale scudetto in salita in Turchia: il VakifBank di Guidetti detta legge in gara-1

Al Burhan Felek Salonu è andata in scena la gara-1 della finale scudetto della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. Il VakifBank Istanbul ha sconfitto il Fenerbahce Istanbul per 3-0 (25-18; 25-23; 25-21) e si è così portato in vantaggio nella serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre conquista il titolo), iniziando nel miglior modo possibile la difesa dello scettro in terra anatolica.

Le ragazze di coach Giovanni Guidetti, reduci dal trionfo in Coppa di Turchia, hanno dominato il primo set, hanno recuperato da 21-20 nel secondo parziale contro il sestetto di coach Marcello Abbondanza e hanno poi operato lo strappo decisivo nella parte centrale della terza frazione, contenendo il tentativo di rimonta delle avversarie. Si ritornerà in campo sabato 11 aprile (ore 16.00) per la fondamentale gara-2, mentre il terzo atto è previsto lunedì 13 aprile (ore 18.00).

La palleggiatrice Alessia Orro ha incominciato la caccio al suo primo sigillo in un campionato (impresa non riuscita in Italia ai tempi di Monza/Milano), ma il primo atto non ha avuto l’esito sperato. La miglior giocatrice degli ultimi Mondiali à andata a referto con 2 punti, affidandosi in particolar modo alla schiacciatrice Arina Fedorovtseva (21 punti, 3 ace, 58% in attacco, 42% in ricezione) e all’opposto Melissa Vargas (14 punti, 38% in fase offensiva), sottotono l’altro martello Hande Baladin (un punto).

A trascinare il VakifBank, che sarà avversario di Conegliano nella semifinale di Champions League, sono state soprattutto la bomber Tijana Boskovic (21 punti, 4 muri) e il martello Marina Markova (12 punti), da annotare anche le sei marcature di Zehra Gunes e le cinque a testa di Chiaka Ogbugu e Derya Cebecioglu.