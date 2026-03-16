Zaynab Dosso sogna in grande ai Mondiali indoor: sfida stellare con Alfred per l’oro?

Zaynab Dosso si presenta con grandi ambizioni ai Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, in programma a Torun da venerdì 20 a domenica 22 marzo. La stella della velocità femminile italiana è reduce da un’ottima stagione invernale e ha tutte le carte in regola per provare a riconfermarsi sul podio iridato nei 60 metri dopo il bronzo di Glasgow 2024 e l’argento di Nanchino 2025.

La 26enne emiliana è consapevole però di doversi esprimere al top del potenziale per conquistare una medaglia, dopo essere scesa finalmente sotto i 7 secondi lo scorso 22 febbraio proprio nell’impianto polacco che ospiterà i Mondiali al coperto. Il 6.99 di Dosso (nuovo record nazionale) vale la miglior prestazione globale dell’anno in coabitazione con Julien Alfred, che va considerata la favorita principale per il successo.

La campionessa olimpica in carica dei 100 metri, già oro iridato indoor nel 2024 a Glasgow, si è attestata infatti tra il 6.99 ed il 7.00 nelle uniche due uscite stagionali mettendo in mostra uno standard prestativo impressionante in attesa dell’appuntamento con in palio le medaglie. Oltre alla formidabile sprinter di Saint Lucia, sono attese in Polonia anche altre big di alto livello che possono puntare al podio e magari anche al metallo più pregiato.

Tra le avversarie più temibili per la primatista italiana ci sono sicuramente la lussemburghese Patrizia Van der Weken (7.01 in stagione), la statunitense Jacious Sears (7.03 quest’anno), le britanniche Amy Hunt (in crescita anche sui 60 con 7.04 il 22 febbraio a Torun dopo l’argento mondiale nei 200 a Tokyo 2025) e Dina Asher-Smith, le giamaicane Jonielle Smith e Brianna Lyston, la brasiliana Ana Carolina Azevedo e soprattutto l’idolo locale Ewa Swoboda, sin qui mai meglio di 7.07 nel 2026 ma capace di spingersi fino a 6.98 un paio d’anni fa.