Atletica, Michele Fina accarezza gli 80 metri! Ponzio beffato da Bukowiecki, Italia sul podio in Coppa Europa

A Nicosia (Cipro) si è conclusa la Coppa Europa di lanci, tradizionale evento di fine inverno che quest’anno anticipata di una settimana gli attesissimi Mondiali Indoor, previsti a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. L’Italia è salita sul terzo gradino del podio con entrambe le squadre seniores: le donne hanno chiuso a quota 4.105 punti alle spalle della Germania (4.229) e della Francia (4.130), gli uomini hanno terminato con all’attivo 4.350 punti dietro alla Grecia (4.396) e alla Germania (4.353).

Nella giornata odierna, si è distinto Michele Fina nel tiro del giavellotto: 79.95 metri e terzo posto assoluto, con un miglioramento di quasi tre metri sul personale di 77.23 metri siglato tre anni fa, in occasione degli Europei U23 dove conquistò la medaglia di bronzo. La prestazione odierna ha permesso all’azzurro di issarsi al decimo posto delle liste italiane all-time, salendo sul terzo gradino del podio alle spalle del tedesco Nick Thumm (81.05) e dello svizzero Simon Wieland (80.76). Tra gli under 23, invece, il 18enne Pietro Villa ha scagliato il giavellotto a 73.37 ed è diventato il secondo italiano di sempre a livello under, appena alle spalle di Frattini (73.78 nel 2021).

Nel getto del peso, invece, è arrivato il secondo posto di Nick Ponzio, che lo scorso anno trionfò in Coppa Europa e che questa volta è stato battuto all’ultimo lancio da Konrad Bukowiecki: 20.43 per il polacco e 19.97 per il nostro portacolori, che sarà protagonista anche nella rassegna iridata al coperto. Davide Costa ha esordito nel lancio del martello con la quindicesima misura (70.10 metri) nella gara vinta dal ceco Volodymyr Myslyvcuk (80.69).

La polacca Daria Zabawska ha vinto il lancio del disco (62.27) davanti alla francese Melina Robert-Michon (60.03) e alla tedesca Marike Steinacker (59.72), mentre le italiane hanno faticato: Benedetta Benedetti dodicesima (54.10), Daisy Osakue 23ma (46.66). Tra gli under 23, Italia terza con uomini dietro a Germania e Cechia, quarto posto con le donne, dove ha prevalso la Spagna davanti a Svezia e Germania.