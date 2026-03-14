Atletica, Paola Padovan sul podio in Coppa Europa di lanci! Bel giavellotto, Fantini quinta: l’Italia insegue il trofeo

A Nicosia (Cipro) si è aperta la Coppa Europa di lanci, tradizionale competizione di fine inverno e che quest’anno anticipa di una settimana gli attesissimi Mondiali Indoor. In chiave azzurre spicca il bel terzo posto conquistato da Paola Padovan nel tiro del giavellotto: da diciotto anni un’italiana non saliva sul podio in questa competizione e in questa disciplina (l’ultima a riuscirci fu Zahra Bani, terza nel 2007 e nel 2008), mentre bisogna risalire indietro di ventiquattro primavere per trovare il successo di Claudia Coslovich.

La 30enne veneta ha scagliato l’attrezzo a 58.69 metri, seconda prestazione della carriera a meno di un metro dal personale (59.25 lo scorso anno) in una giornata tra l’altro condizionata dal freddo (circa 14 °C) e dal vento, dopo un avvio addirittura sotto la pioggia. A vincere la gara è stata la francese Jade Maraval (60.02), capace di precedere la serba Adriana Vilagos (58.85 per l’argento continentale), mentre Padovan è riuscita a superare la quotata greca Elina Tzengko (58.21 per la Campionessa d’Europa 2022 e protagonista in Diamond League).

Sara Fantini ha chiuso al quinto posto nel lancio del martello con 71.01 metri, dove si è imposta la danese Katrine Koch Jacobsen con una rilevante bordate da 75.52. Nella stessa disciplina Rachele Mori ha terminato in decima piazza (68.79), mentre Sara Verteramo registra un ottavo posto nel getto del peso con la misura di 16.32 metri (ha dettato legge la tedesca Katharina Maisch con 18.32). L’Italia si trova al secondo posto con 3.142 punti, a venti lunghezze di distacco dalla Germania (3.162) e con un margine di 84 punti sulla Francia (3.058): tutto si deciderà nel lancio del disco, dove il Bel Paese schiererà Daisy Osakue.

La nostra Nazionale deve invece inseguire sul fronte maschile: quarto posto con 1.080 punti alle spalle di Germania (1.195), Spagna (1.160) e Grecia (1.113). Enrico Saccomano 11mo con 61.07 e Carmelo Musci 14mo con 58.63 nel lancio del disco vinto dal tedesco Steven Richter con 67.29 metri. Domani spazio a getto del peso, tiro del giavellotto e lancio del martello.