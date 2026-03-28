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A che ora Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, Finale WTA Miami 2026: programma, tv, streaming
Sarà una domenica intensissima per il tennis italiano a Miami. Infatti domani non ci sarà solamente la finale di Jannik Sinner contro Jiri Lehecka, ma in precedenza scenderanno in campo anche Sara Errani e Jasmine Paolini per la loro finale del doppio femminile contro la coppia composta dalla ceca Katerina Siniakova e dall’americana Taylor Townsend.
Si tratta della prima finale stagione per Errani e Paolini, che praticamente non hanno giocato la loro semifinale. Un match durato appena dieci minuti e tre game contro Elise Mertens e Shuai Zhang. La belga, infatti, al secondo cambio di campo ha chiesto l’intervento del medico e ha deciso poi di ritirarsi.
Si affronteranno la coppia testa di serie numero uno (Errani/Paolini) contro quella numero due (Siniakova/Townsend). La ceca e l’americana hanno superato in rimonta nell’altra semifinale il duo formato dalla canadese Dabrowski e dalla brasiliana Stefani al super tie-break con il punteggio di 4-6 6-4 10-3
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, valevole per la finale del torneo di doppio del WTA 1000 di Miami. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport.
CALENDARIO ERRANI/PAOLINI – SINIAKOVA/TOWNSEND WTA MIAMI 2026
Domenica 29 Marzo
Ore 18.30 Errani/Paolini-Siniakova/Townsend – Diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis
PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI – SINIAKOVA/TOWNSEND: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis
Diretta streaming: SkyGo, NOW TV
Diretta Live testuale: OA Sport