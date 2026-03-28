Bolelli: “Resisti papà. Sta vivendo un periodo duro”. Vavassori: “Ammiro Simone”. Gli azzurri festeggiano a Miami

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio del Masters 1000 di Miami, sconfiggendo la coppia composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten con il punteggio di 6-4, 6-2. Si tratta del primo trionfo per gli azzurri in un evento di questa caratura, arrivato al termine di un cammino di assoluto spessore tecnico sul cemento statunitense

Dopo aver perso la finale di Rotterdam ed essere stati eliminati in semifinale a Doha (proprio dagli avversari odierni) e a Dubai, i nostri portacolori sono riusciti a fare centro, riscattandosi contro una coppia chi li aveva battuti anche nella semifinale delle ultime ATP Finals. Il binomio italiano è tornato ad alzare al cielo un trofeo dopo otto mesi dall’ultima volta (il 27 luglio a Washington).

Simone Bolelli ha analizzato la vittoria: “Questo è il nostro primo titolo 1000, siamo molto contenti. Mi congratulo con voi (gli avversari, n.d.r.), abbiamo perso tante volte con voi. Grazie a Vavassori: giochiamo insieme da tre anni ormai e uno dei nostri obiettivi era vincere un torneo di questo livello. Voglio dedicare questa vittoria ai miei genitori, soprattutto a papà che sta vivendo un periodo molto duro“.

Sulla telecamera, prima della premiazione, hanno scritto “Resisti papà”. Andrea Vavassori ha commentato a ruota: “Siete stati incredibili, siete dei giocatori incredibili, giocheremo altre finali contro. Ammiro molte Simone, è una delle persone più belle fuori dal campo, è un piacere e onore giocare con lui. Voglio dire grazie a tutti gli organizzatori, a mio papà e a tutto il team“.