Quanti soldi guadagnano Bolelli e Vavassori con la vittoria a Miami? L’assegno da dividere e il confronto con Sinner

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno completato la settimana da urlo, riuscendo a conquistare il torneo di doppio del Masters 1000 di Miami: la vittoria per 6-4, 6-2 contro i finlandesi Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten ha chiuso il cerchio per gli azzurri, che nei giorni scorsi avevano regolato al match tie-break coppie solide come Ram/Romain Arneodo e Harrison/Skupski e si erano imposti in due seti contro Smith/Arends.

A otto mesi di distanza dal trionfo di Washington, la coppia tricolore è tornata ad alzare al cielo una coppa e può provare a sorridere in un momento difficile per il papà di Simone. Si tratta del primo sigillo in un torneo di questo calibro per un binomio che rappresenta una garanzia in doppio e che si è tolta diverse soddisfazioni negli ultimi tre anni, tra cui anche le gioie in Coppa Davis.

A corollario occorre anche ricordare l’aspetto economico: quanti soldi hanno guadagnato Simone Bolelli e Andrea Vavassori con la vittoria al Masters 1000 di Miami? L’importo dell’assegno è pari a 468.200 dollari statunitensi (circa 405.600 euro), da dividere tra i due giocatori. Si tratta di meno della metà del montepremi garantito al vincitore del singolare: 1,15 milioni di dollari saranno messi in palio nell’atto conclusivo tra Jannik Sinner e il ceco Jiri Lehecka, già certi di portare a casa almeno 612.340 euro.

MONTEPREMI BOLELLI/VAVASSORI ATP MIAMI

468.200 dollari statunitensi (circa 405.600 euro)