Cobolli-Tiafoe oggi, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streaming

Dopo aver sconfitto all’esordio Miomir Kecmanovic in tre set, Flavio Cobolli si appresta a tornare in campo nella notte italiana tra domenica 8 e lunedì 9 marzo per affrontare Frances Tiafoe nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2026. L’azzurro e lo statunitense si incrociano nuovamente a distanza di una settimana dall’ultimo atto dell’ATP 500 di Acapulco, che ha visto trionfare il nostro portacolori per 7-6 6-4.

Il 23enne romano, accreditato della quindicesima testa di serie, ha a disposizione una grande opportunità sul cemento della California ritrovandosi virtualmente al 14° posto della classifica mondiale (sarebbe il suo nuovo best ranking) e non troppo distante dalla 12ma piazza del norvegese Casper Ruud. Il vincitore della contesa se la vedrà agli ottavi con uno tra il tedesco Alexander Zverev e l’americano Brandon Nakashima.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Tiafoe, valevole per i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. L’incontro verrà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Arena; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

CALENDARIO COBOLLI-TIAFOE ATP INDIAN WELLS 2026

Domenica 8 marzo

Stadium 2 – Inizio alle ore 19.00 italiane

B. Nakashima vs A. Zverev

A seguire, ma non prima delle 21.00

C. Osorio vs N. Osaka

A seguire

E. Raducanu vs A. Anisimova

A seguire, ma non prima delle 2.00 di lunedì 9 marzo

Flavio Cobolli vs Frances Tiafoe

PROGRAMMA COBOLLI-TIAFOE ATP INDIAN WELLS 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis o Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.