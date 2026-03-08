Luciano Darderi si arrende a Rinky Hijikata nel secondo turno a Indian Wells: italo-argentino sottotono in California

Prestazione sottotono di Luciano Darderi nella sfida di secondo turno del Masters1000 di Indian Wells contro l’australiano Rinky Hijikata (n.117 ATP). L’italo-argentino, numero 21 del ranking e reduce dal successo nel torneo di Chile Open di Santiago, è apparso alla lunga un po’ scarico contro l’aussie che, dopo aver piegato Francesco Maestrelli, elimina un altro rappresentante del Bel Paese con lo score di 4-6 6-2 6-4 in 2 ore e 20 minuti di gioco. Sarà quindi Hijikata a sfidare il vincente del confronto tra il kazako Alexander Bublik (n.10 del seeding) e il ceco Vit Kopriva.

Nel primo set l’avvio non è dei migliori per Darderi. Hijikata si appoggia con efficacia ai colpi del tennista di origini sudamericane, sorprendendolo spesso con il rovescio lungolinea. L’azzurro rischia di finire sotto di due break nel quinto game, ma riesce in qualche modo a salvarsi. È la scintilla che cambia l’inerzia del set: l’australiano cala al servizio e Darderi ne approfitta per ribaltare la frazione, prima con il controbreak nel sesto gioco e poi con lo strappo decisivo nel decimo, chiuso a zero per il 6-4.

Nel secondo set, quando la partita sembrava indirizzata verso Darderi, l’inerzia cambia nuovamente. Hijikata torna a fare la differenza negli scambi prolungati, provocando diversi errori del suo avversario. I break nel primo e nel terzo game danno sicurezza all’aussie. Nell’ottavo gioco il braccio trema leggermente, ma il 6-2 arriva comunque dopo aver annullato una palla break.

Nel terzo set Luciano prova a reagire, ma i suoi colpi da fondo non incidono come dovrebbero. L’italo-argentino, inoltre, non accompagna la pressione da fondo con sortite a rete che potrebbero rendere il suo gioco più efficace. Così, approfittando di un rivale incapace di variare lo spartito, il tennis di rimessa di Hijikata funziona e il break decisivo arriva nel quinto game. Darderi resta aggrappato al match, annullando due palle del doppio break, ma non riesce a procurarsi opportunità per rientrare e il 6-4 finale diventa la naturale conseguenza. Ultimo punto della partita con polemica, vista la protesta di Luciano per punto disturbato che però il giudice di sedia non ravvisa.

Polémica en Indian Wells😳 Luciano Darderi🇮🇹 tenía match point en contra y paró el punto reclamándol el comportamiento de un aficionado 📺El juez no encontró pruebas suficientes y le dio el punto a Rinky Hijikata🇦🇺 y el partido

pic.twitter.com/bNGKFJlbzv — Iván Aguilar (@ivabianconero) March 8, 2026

Le statistiche confermano le difficoltà dell’azzurro: Darderi non è stato particolarmente efficace con la prima di servizio, conquistando solo il 64% dei punti, contro il 79% del suo avversario. Positivo il bilancio vincenti/errori non forzati per Hijikata (41/39), mentre il n.21 del ranking chiude in negativo (17/27).