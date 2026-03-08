Paolini-Tomljanovic oggi in tv, WTA Indian Wells 2026: orario, partite precedenti, canale, streaming

Jasmine Paolini affronterà quest’oggi il terzo turno nel tabellone di singolare femminile del WTA1000 di Indian Wells. L’azzurra (n.7 del mondo) sfiderà l’australiana Ajla Tomljanovic, secondo incontro sul campo-3. Un impegno nel quale Paolini va in cerca di conferme in una stagione avara di stagione, per quanto messo in mostra.

La toscana viene da risultati al di sotto delle attese in cui è parsa un po’ smarrire la brillantezza del suo tennis. Un gioco che richiede tanto in termini di energia, tenuto conto delle deficienze in termini di potenza fisica che l’azzurra ha rispetto alla concorrenza. Un aspetto che si fa sentire soprattutto nella gestione dei turni al servizio.

Se si giudicano i precedenti, c’è stato solo un incrocio in passato con l’aussie e il riferimento è al Roland Garros 2025. Un’affermazione piuttosto netta da parte di Jasmine sul rosso francese. Un contesto, però, molto diverso dal cemento degli States e vedremo come le due giocatrici si adatteranno.

La partita tra Jasmine Paolini e Ajla Tomljanovic, valida per il terzo turno del WTA1000 di Indian Wells 2026, sarà la seconda prevista sul campo-3 il cui programma prenderà il via dalle 20:00 nostrane. La copertura televisiva sarà affidata a SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

PAOLINI-TOMLJANOVIC WTA INDIAN WELLS 2026 OGGI

Domenica 8 marzo (orari italiani)

STADIUM 3 – Inizio alle 19:00

1. S. Cirstea vs L. Noskova (14)

A seguire

2. A. Tomljanovic vs J. Paolini (7)

A seguire

3. M. Fucsovics vs A. Fils (30)

Non prima delle 02:00 di lunedì 9 marzo

4. G. Diallo vs F. Auger-Aliassime (9)

A seguire

5. R. Cash/J. Tracy vs F. Cabral/L. Miedler (7)

PROGRAMMA PAOLINI-TOMLJANOVIC WTA INDIAN WELLS 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix

Diretta testuale: OA Sport