Sinner-Shapovalov oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, partite precedenti, canale, streaming

Jannik Sinner tornerà in campo quest’oggi, domenica 8 marzo, per affrontare il canadese Denis Shapovalov nell’incontro valido per il terzo turno del Masters1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano l’altoatesino è atteso a una partita complicata contro il talentuoso nordamericano.

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SHAPOVALOV (3° MATCH DALLE 19.00)

Sinner arriva all’appuntamento dopo un esordio piuttosto solido contro il ceco Dalibor Svrcina. L’azzurro andava in cerca di sensazioni, volendo trovare maggior aggressività nel suo gioco, dopo le incertezze costate le sconfitte nella semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic e nei quarti di finale dell’ATP500 di Doha contro Jakub Mensik.

Le sensazioni dell’esordio sono state buone, ma è chiaro che il peso specifico di Shapovalov sia diverso. Lo dicono anche i precedenti (1-1), ricordando soprattutto il match recente degli US Open a New York, dove Jannik fu chiamato alla rimonta, rischiando anche di perdere il confronto. Un avversario che col suo gioco ha dimostrato di dare fastidio all’azzurro.

La partita tra Jannik Sinner e Denis Shapovalov, valida per il terzo turno del Masters1000 di Indian Wells 2026, sarà la terza prevista sul campo centrale e lo schedule inizierà a partire dalle 19:00 italiane. La copertura televisiva sarà affidata a Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

SINNER-SHAPOVALOV ATP INDIAN WELLS 2026 OGGI

Domenica 8 marzo (orari italiani)

STADIUM 1 – Inizio alle ore 19:00

1. A. Sabalenka (1) vs J. Cristian

Non prima delle 21:00

2. B. Shelton (8) vs L. Tien (25)

A seguire

3. D. Shapovalov vs J. Sinner (2)

Non prima delle 02:00 di lunedì 9 marzo

4. C. Gauff (4) vs A. Eala (31)

A seguire

5. J. Fonseca vs T. Paul (23)

PROGRAMMA SINNER-SHAPOVALOV ATP INDIAN WELLS 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport