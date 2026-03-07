Matteo Berrettini dopo la sconfitta con Zverev: “Non mi sono sentito così distante da lui, la strada è quella giusta”

Matteo Berrettini non supera lo scoglio Alexander Zverev e si ferma al secondo turno dell’ATP 1000 di Indian Wells 2026. L’italiano, dopo l’incredibile battaglia vinta contro Mannarino, cede nettamente in due set al tedesco che si impone con il punteggio di 6-3 6-4. Il numero quattro del mondo ha messo in campo tutta la sua solidità, non lasciando alcuna chance al romano.

La sensazione è però quella che, in condizioni migliori, Berrettini non sia molto lontano dalla qualità di tennis del tedesco. Questo sarà il punto di partenza per affrontare i nuovi tornei, attendendo la risalita in classifica ed una forma migliore. L’azzurro si è così espresso ai microfoni di Sky Sport al termine del match: “È stata sicuramente una partita di alto livello. Il servizio e la risposta sono state le chiavi fondamentali del match. Lui ha giocato molto bene dall’inizio alla fine. Non mi ha mai fatto un regalo, anche sullo 0-15, quando magari avevo qualche piccola chance. Ricordo solo un brutto errore con il dritto, ma era giusto spingere. Mi porto a casa il fatto che non mi sono sentito così lontano”.

Lo svolgimento del match e le possibilità avute: “Oggi lui è stato sicuramente più bravo di me, ma la strada è quella giusta. Anche quando ho sbagliato, ho comunque fatto le scelte giuste cercando di essere aggressivo. Non era molto facile giocare a causa del forte vento, però ho disputato due buone partite che devono darmi fiducia. Avrei voluto essere più lucido in alcune scelte, ma quella è la difficoltà di questo sport. Non ci sono tanti giocatori più forti di Zverev, in Australia ha dimostrato di essere uno dei migliori del mondo. In passato mi ha concesso qualcosa in più, oggi no. Avrei potuto raggiungere il tie-break servendo meglio, però nel tennis non funzionano i se e i ma”.