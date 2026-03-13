Sara Errani ed Andrea Vavassori accedono alle semifinali del torneo ad inviti di doppio misto ad Indian Wells

La terza edizione del torneo ad inviti di doppio misto all’interno dei BNP Paribas Open 2026 di tennis, in corso ad Indian Wells, in California (Stati Uniti), vede continuare la marcia della coppia detentrice del titolo, composta dagli azzurri Sara Errani ed Andrea Vavassori.

Gli azzurri, accreditati della quarta testa di serie, superano nei quarti la coppia composta dal britannico Julian Cash e dalla neerlandese Demi Schuurs, sconfitti con lo score di 6-2 6-4 in un’ora e due minuti di gioco. In semifinale la sfida sarà contro la coppia formata dall’elvetica Belinda Bencic e dall’azzurro Flavio Cobolli.

Nella sfida dei quarti di finale gli azzurri mettono in mostra la loro supremazia, portando a casa 55 punti contro i 38 degli avversari, sfruttando 3 delle 7 palle break avute a disposizione e cancellando entrambe le opportunità concesse ai rivali.

La coppia italiana mette in campo l’87.2% di prime, contro il 69.6% di Cash e Schuurs, facendo meglio del britannico e della neerlandese sia in quanto a resa con la prima, 75.6%-62.5%, sia con la seconda, 83.3%-50%. Errani e Vavassori mettono a segno 7 ace a fronte di un solo doppio fallo commesso.