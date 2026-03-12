Jannik Sinner spazza via Learner Tien e affronterà Zverev in semifinale a Indian Wells

Un Jannik Sinner in versione schiacciasassi stacca il biglietto per la terza semifinale della carriera nel Masters 1000 di Indian Wells. Il numero due del mondo ha dominato contro l’americano Learner Tien, vincendo in due set con il punteggio di 6-1 6-2 in appena un’ora e sei minuti di gioco. Sicuramente un ottimo Sinner quello visto quest’oggi in campo, decisamente in una condizione migliore rispetto alle partite precedenti e che fa ben sperare in vista della prossima sfida con Alexander Zverev (si giocherà sabato), che oggi ha battuto agevolmente il francese Arthur Fils.

Sinner ha concluso il suo match con 10 ace e ha vinto l’83% dei punti quando ha servito la prima (solo 48% per Tien) ed il 56% con la seconda. Sicuramente Jannik ha fatto un passo in avanti sul piano fisico, dando la sensazione di stare molto bene in campo quest’oggi. Alla fine sono stati 17 i vincenti dell’azzurro contro i 12 dell’americano, che ha commetto più errori non forzati (28 contro 16).

Un primo turno di servizio complicato per Sinner, che riesce comunque a tenerlo ai vantaggi, chiudendo il game con un ace. Anche Tien arriva ai vantaggi nella sua prima volta in battuta, ma l’americano deve anche fronteggiare una palla break. L’americano commette doppio fallo e Sinner può subito scappare via ad inizio partita. L’altoatesino sembra decisamente più centrato rispetto alle ultime partite e i suoi colpi da fondo fanno davvero molto male all’avversario. Il doppio break di vantaggio arriva nel sesto game alla seconda chance, con l’altoatesino che trova due difese eccezionali e porta Tien a sbagliare la volée. Jannik tiene poi a zero il servizio e chiude il primo set in suo favore sul 6-1 in mezz’ora di gioco.

In avvio di secondo set c’è il momento più difficile per Sinner di tutto il match. L’altoatesino, infatti, nel secondo game si trova sotto 15-40, ma riesce ad annullare entrambe le palle break. Tien si trova poi avanti 40-0 nel game successivo, ma Sinner rimonta e si procura una palla break, che va a sfruttare immediatamente, complice l’errore di dritto dell’americano. Il match finisce praticamente qui, perchè Tien risente delle occasioni perse. Nel quinto game arriva addirittura il break a zero in favore dell’italiano, con Tien che commette davvero una serie infinita di errori. Nell’ottavo game Sinner commette il suo unico doppio fallo del match e si trova a difendere due palle break, ma sulla prima fa ace e sulla seconda porta Tien a sbagliare di rovescio. Jannik chiude poi al primo match point sul 6-2 e stacca il biglietto per la semifinale.