Sara Errani e Jasmine Paolini fuori in semifinale a Indian Wells, passano Siniakoova/Townsend

Sara Errani e Jasmine Paolini si fermano in semifinale al WTA 1000 di Indian Wells per quel che concerne il doppio. A batterle in due set, per 6-2 6-2, l’accoppiata ceco-americana formata da Katerina Siniakova e Taylor Townsend, che è e resta l’ulteriore dimostrazione di come Siniakova, riuscendo a giocare praticamente con chiunque, porti sempre l’altra persona a elevare il proprio discorso in doppio. All’ultimo atto anche il sempre più interessante duo kazako-serbo composto da Anna Danilina e Aleksandra Krunic.

I primi due turni di battuta vanno avanti a zero, ma già nel terzo nascono problemi per le due azzurre, che perdono i loro servizi in sostanziale sequenza, l’uno a 30 e l’altro al deciding point. In pratica, è come vedere la questione risolversi nei dettagli minimi: in questo caso, quei dettagli che passano su due game un po’ più lottati degli altri. Il primo 6-2 arriva così in 28 minuti.

Per Errani e Paolini i problemi continuano, e anche in certa abbondanza, nel secondo parziale, in cui stavolta i due break consecutivi sono subiti all’inizio, in modo tale da portare a uno 0-3 pesante. Le due azzurre provano anche a rientrare, in due occasioni riescono a trascinare le avversarie al deciding point, ma per Siniakova/Townsend oggi questo è un giorno di livello decisamente alto e vanno a vincere con un altro 6-2 in un’ora e un minuto.

Il problema più grande di Errani e Paolini nel match è legato alle prime di servizio: 53% di punti vinti con questa contro uno stupefacente 88% (28/32) da parte di Siniakova/Townsend, che in pratica si vanno a guadagnare con quel tipo di punti l’accesso all’ultimo atto.