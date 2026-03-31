WTA Charleston 2026, Putintseva e Yastremska avanzano ai sedicesimi. Sorpresa Urhobo

Dieci incontri di primo turno caratterizzano il programma della prima giornata del torneo WTA di Charleston. Superano l’esame del debutto e guadagnano il pass per i sedicesimi di finale la kazaka Yulia Putintseva e l’ucraina Dayana Yastremska. Avanza, a sorpresa, la giovanissima statunitense Akasha Urhobo.

In apertura di programma la statunitense Katie Volynets, numero 86 della graduatoria, rimonta la tedesca Eva Lys 5-7 6-2 6-0 in due ore e quattordici minuti. La kazaka Yulia Putintseva, numero 72 WTA, regola la neozelandese Lulu Sun 7-6(6) 6-2 in un’ora e cinquantacinque minuti e si regala la sfida di secondo turno contro la testa di serie numero uno Jessica Pegula.

L’ucraina Dayana Yastremska, numero 49 del ranking, piega la russa Anastasia Zakharova 7-5 6-2 in un’ora e trentotto minuti. Nel derby americano McCartney Kessler, numero 53 del mondo, doma la lucky loser Elvina Kalieva 4-6 6-3 6-3 in due ore e un minuto. In chiusura di giornata la croata Donna Vekic, proveniente dalle qualificazioni, prevale 3-6 6-1 6-4 sulla veterana australiana Ajla Tomljanovic.

La giovane qualificata statunitense Akasha Urhobo, classe 2007, approfitta del ritiro dell’argentina Solana Sierra, dopo un’ora e tredici minuti, sul punteggio di 7-5 3-0 a proprio favore. La messicana Renata Zarazua, numero 85 WTA, travolge la wild card statunitense Sloane Stephens 6-2 6-0 in un’ora e sei minuti.

La qualificata bulgara Viktoriya Tomova supera la wild card statunitense Jennifer Brady 6-4 6-3 in un’ora e ventotto minuti. L’ungherese Anna Bondar doma la ceca Darja Vidmanova 7-5 7-5 in due ore e otto minuti. La statunitense Alycia Parks, numero 97 del ranking, rimonta la connazionale Mary Stoiana 2-6 6-4 6-1 in due ore e tre minuti.